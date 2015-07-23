美国个股：阿里巴巴旗下阿里云三年内合作伙伴增至两千家--报载

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月23日 - 中国最大电子商务企业阿里巴巴 旗下阿里云周三集中发布了11款新产品、50多个行业解决方案。这些解决方案由200余家大型合作伙伴提供，未来三年阿里云的全球合作伙伴将扩大至2,000家。这意味着更多软件公司将搭上阿里巴巴“战车”。
据中国证券报周四报导，阿里云总裁胡晓明表示，全球已经步入DT（数据处理技术）时代，未来的一切都离不开计算和数据。预计未来3-5年云计算的数据量将是现在的20-30倍，将影响工业、农业、交通、生物、医药、教育、娱乐甚至社会服务等众多领域。 在云计算、大数据领域，阿里云并不打算单打独斗，而是更广泛地寻求联盟。目前，阿里云在云计算基础设施领域覆盖了从域名、备案、解析、计算、网络、存储、数据库、安全、海量数据分析到互联网中间件等一站式服务。但其行业解决方案，则是通过与众多国内外厂家合作，尤其是掌握众多行业、大型企业等解决方案的软件商，将成为阿里云合作的重点。
“我们聚焦于基础设施，提供公共云、专有云、混合云。合作伙伴向客户提供行业应用、行业解决方案、IT服务、硬件等服务。”阿里云业务总经理刘松表示。
A股上市公司中，已经披露与阿里巴巴有合作关系的公司有浪潮信息 、天玑科技 、东软集团 等。
据阿里云方面介绍，2014年全球云计算市场规模约为566亿美元。美国市场研究公司IDC预计，这一数字将在2018年增长到1,270亿美元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”