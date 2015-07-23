韩国已公布经济指标--2015/7/23

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.3% @-p +0.8% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 +0.7% +0.5% 8月3日 -- 工业生产(m/m) 5月 -1.3% @-p -1.3% @-r 7月30日 -- 失业率 6月 3.9% @ 3.9% @ 8月11日 -- 贸易收支(亿美元) 6月 顺差100 r 顺差63 r 8月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”