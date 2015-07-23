中信期货：中国期指多头信心仍在恢复中

以下内容节选自7月23日的《期货日报》：

本周前三大期指品种呈现明显的震荡格局。虽然三大期指品种每日资金流向呈现共进退的局面，但是结果却不同。其中，中证500期指维持震荡盘升走势，上证50和沪深300期指却震荡调整。周三期指三品种再度全线增仓，收盘中证500期指继续小幅收涨，上证50和沪深300期指则小幅收低。我们认为，如果没有更多资金进场，市场分化的局面仍将延续。

资金快进快出。自7月14日以来的一周多时间里，三大期指持仓波动较大，资金快进快出。市场出现这样的持仓变化特征，彰显投资者心态不稳。IF总持仓跌破9万手，回到两年前的水平。另外，IH持仓也下降到2.7万手，IC持仓下降到1.6万手，资金呈现持续离场的趋势。由于缺乏资金的参与，市场不确定性增加。从短周期看，周三资金同步流入三大期指品种，但IF和IH收低，显示短线空方占据一定优势，说明市场调整不够充分。中证500期指在增仓中继续上涨，显示短线反弹动力犹存。(完)

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