香港个股：中州证券股份暂停买卖，以待公布增发H股事宜

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月23日 - 中国中型券商--中州证券（国内称中原证券） 周四称，其股份短暂停牌，以待公布增发H股事宜。
停牌前，该股周三收报5.19港元，过去一个月累计跌逾24%。
上半年国内股市经历超级大牛市，带动券商业务量大增。中州证券此前称，预期今年上半年净利将录四倍以上增长，受惠传统经纪业务交易额及中介业务收入大幅提升等。
这家以河南省为据点的券商，去年中在香港发行15亿港元H股上市，招股价每股2.51港元；其后再公布拟发行至多8.77亿A股。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”