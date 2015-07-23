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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 09:12 BJT

香港个股：中州证券股份暂停买卖，以待公布增发H股事宜

路透香港7月23日 - 中国中型券商--中州证券（国内称中原证券） 周四称，其股份短暂停牌，以待公布增发H股事宜。

停牌前，该股周三收报5.19港元，过去一个月累计跌逾24%。

上半年国内股市经历超级大牛市，带动券商业务量大增。中州证券此前称，预期今年上半年净利将录四倍以上增长，受惠传统经纪业务交易额及中介业务收入大幅提升等。

这家以河南省为据点的券商，去年中在香港发行15亿港元H股上市，招股价每股2.51港元；其后再公布拟发行至多8.77亿A股。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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