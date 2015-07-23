中粮期货：去库存支撑沪镍价格，下行空间受限

7月以来，沪镍在基本面疲弱和A股市场拖累下大幅下行，价格屡破新低，目前已跌破电解镍和镍铁企业生产成本，大多数企业面临亏损，市场多空分歧明显。我们认为，镍矿与金属镍的去库存是主要支撑因素，镍价下行空间受限。