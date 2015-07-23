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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 09:15 BJT

中粮期货：去库存支撑沪镍价格，下行空间受限

以下内容节选自7月23日的《期货日报》：

7月以来，沪镍在基本面疲弱和A股市场拖累下大幅下行，价格屡破新低，目前已跌破电解镍和镍铁企业生产成本，大多数企业面临亏损，市场多空分歧明显。我们认为，镍矿与金属镍的去库存是主要支撑因素，镍价下行空间受限。

　　由于国内镍矿产量零增长，并且进口下降，截至7月17日，我国主要港口红土镍矿库存为1,495万吨，周环比减少10万吨，年初为1,945万吨。6月后港口红土镍矿库存下降趋势加剧，预计至今年年底，港口红土镍矿库存将降至1,300万吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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