中粮期货：去库存支撑沪镍价格，下行空间受限

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月23日的《期货日报》：
7月以来，沪镍在基本面疲弱和A股市场拖累下大幅下行，价格屡破新低，目前已跌破电解镍和镍铁企业生产成本，大多数企业面临亏损，市场多空分歧明显。我们认为，镍矿与金属镍的去库存是主要支撑因素，镍价下行空间受限。
由于国内镍矿产量零增长，并且进口下降，截至7月17日，我国主要港口红土镍矿库存为1,495万吨，周环比减少10万吨，年初为1,945万吨。6月后港口红土镍矿库存下降趋势加剧，预计至今年年底，港口红土镍矿库存将降至1,300万吨。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”