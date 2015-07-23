良运期货：利多浮现大连豆粕期货可能有较大级别反弹

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月23日的《期货日报》：
最近豆粕市场出现剧烈波动：7月9日到14日，豆粕最大反弹幅度高达14%，但随后又出现深达6.7%的调整，这使得部分投资者对豆粕未来走势产生了疑虑。然而，这种剧烈调整行情反映出多空对未来走势存在严重分歧，同时意味着豆粕基本面必然有值得深入探究的内容。笔者认为，本轮豆粕反弹可能是一波级别较大的涨势，持续时间和力度都不容小觑。
豆粕的主要消费领域是养殖领域，特别是生猪养殖领域，因此猪肉消费、猪价走势，对豆粕的价格走势至关重要。豆粕之所以在过去的一年中进入超级熊市，除了南北美大豆产量大幅增长外，更重要的是因为饲料需求低迷。但从近期生猪市场情况来看，一个新的盈利周期可以说已经开始了，这将对豆粕价格形成中期支撑。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”