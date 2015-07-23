良运期货：利多浮现大连豆粕期货可能有较大级别反弹

以下内容节选自7月23日的《期货日报》：

最近豆粕市场出现剧烈波动：7月9日到14日，豆粕最大反弹幅度高达14%，但随后又出现深达6.7%的调整，这使得部分投资者对豆粕未来走势产生了疑虑。然而，这种剧烈调整行情反映出多空对未来走势存在严重分歧，同时意味着豆粕基本面必然有值得深入探究的内容。笔者认为，本轮豆粕反弹可能是一波级别较大的涨势，持续时间和力度都不容小觑。

豆粕的主要消费领域是养殖领域，特别是生猪养殖领域，因此猪肉消费、猪价走势，对豆粕的价格走势至关重要。豆粕之所以在过去的一年中进入超级熊市，除了南北美大豆产量大幅增长外，更重要的是因为饲料需求低迷。但从近期生猪市场情况来看，一个新的盈利周期可以说已经开始了，这将对豆粕价格形成中期支撑。(完)

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