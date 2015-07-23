宏源期货：沪金向下突破，后市交易策略以沽空为主

以下内容节选自7月23日的《期货日报》：

沪金在振荡区间末端没有向上试探长期下行趋势线，而是选择直接向下突破，就此开启下行之路。均线系统也不再与K线咬合，逐渐发散向下，并且空头排列已经初步形成，这将对后市价格的反抽造成较大阻碍。

从摆动指标看，MACD柱状线渐长，表明空头动能充裕，指标线陡峭下行，空方占据绝对主动。单从切线形态上观察，成交重心距离下方有效支撑位还有一定空间，因此后市交易策略仍以沽空为主。(完)

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