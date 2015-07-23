宏源期货：沪金向下突破，后市交易策略以沽空为主

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月23日的《期货日报》：
沪金在振荡区间末端没有向上试探长期下行趋势线，而是选择直接向下突破，就此开启下行之路。均线系统也不再与K线咬合，逐渐发散向下，并且空头排列已经初步形成，这将对后市价格的反抽造成较大阻碍。
从摆动指标看，MACD柱状线渐长，表明空头动能充裕，指标线陡峭下行，空方占据绝对主动。单从切线形态上观察，成交重心距离下方有效支撑位还有一定空间，因此后市交易策略仍以沽空为主。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”