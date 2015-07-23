中投天琪期货：关注黄金白银的空头机会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月23日的《期货日报》：
在强力救市之后，国内股市开始逐渐平稳，但凌厉的上涨势头消失了。希腊危机也暂时得到化解，不过未来依然难以预料。美国虽然因为各种原因一直没有加息，但相对来讲，美国经济还是乐观的。因此，美元走强将是长期的，与此相对应，黄金白银走弱难以避免，至于商品，无论是从美元角度还是经济角度来分析，暂时均难有起色。
一个相对稳定清晰的趋势是，美元将继续上涨，以及黄金白银价格下跌。美元上涨，主要得益于美国经济相对较好以及欧元区、中国等经济体相对较差。中国经济降温是一个中长期过程，不会轻易扭转，欧元区的不稳定也是一个长期过程，如果美国加息，这一迹象就会更明显。
未来，重点还是关注美元的多头机会，以及黄金白银的空头机会。商品市场暂时只能维持弱势震荡。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”