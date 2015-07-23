中投天琪期货：关注黄金白银的空头机会

以下内容节选自7月23日的《期货日报》：

在强力救市之后，国内股市开始逐渐平稳，但凌厉的上涨势头消失了。希腊危机也暂时得到化解，不过未来依然难以预料。美国虽然因为各种原因一直没有加息，但相对来讲，美国经济还是乐观的。因此，美元走强将是长期的，与此相对应，黄金白银走弱难以避免，至于商品，无论是从美元角度还是经济角度来分析，暂时均难有起色。

一个相对稳定清晰的趋势是，美元将继续上涨，以及黄金白银价格下跌。美元上涨，主要得益于美国经济相对较好以及欧元区、中国等经济体相对较差。中国经济降温是一个中长期过程，不会轻易扭转，欧元区的不稳定也是一个长期过程，如果美国加息，这一迹象就会更明显。

未来，重点还是关注美元的多头机会，以及黄金白银的空头机会。商品市场暂时只能维持弱势震荡。(完)

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