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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 09:19 BJT

宝城期货：利空因素干扰，郑糖短期看跌

以下内容节选自7月23日的《期货日报》：

虽说国内食糖减产以及国家严格管控进口糖的利多因素曾助力郑糖期价稳步上扬，不过涨势却在6月出现逆转并在7月得到延续。可以看到，郑糖主力1601合约步入7月后依然弱势难改。由于4—6月国内进口糖同比增幅巨大，市场担忧政府在管控进口糖的执行力度上松动，加之终端消费旺季未显现，预计短期郑糖将维持偏弱格局。

　　从长期角度而言，减产因素依然是未来封杀糖价深度下跌的“定海神针”，不过短期内受消费低迷以及政府管控进口糖疑似松动的影响，糖价料将维持偏弱姿态。投资者短线可维持偏空思路，中长期则采取逢低买入策略。关注郑糖1601合约在4900—5000元/吨区间支撑。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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