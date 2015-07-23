宝城期货：利空因素干扰，郑糖短期看跌

虽说国内食糖减产以及国家严格管控进口糖的利多因素曾助力郑糖期价稳步上扬，不过涨势却在6月出现逆转并在7月得到延续。可以看到，郑糖主力1601合约步入7月后依然弱势难改。由于4—6月国内进口糖同比增幅巨大，市场担忧政府在管控进口糖的执行力度上松动，加之终端消费旺季未显现，预计短期郑糖将维持偏弱格局。