中港个股：交通银行境外发行24.5亿美元优先股，年股息率5%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月23日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行 周四公布，拟发行24.5亿美元非累积永续境外优先股，年股息率为5%。
交行称，是次发行募资总额约149.9亿元人民币，预计在扣除发行费用后的净额约149.3亿元，将用于补充其他一级资本。
境外优先股每股票面金额为100元，将以等同清算优先金额（即20美元）总额100%之价格进行认购。第一个股息支付日为2016年7月29日，至2020年7月29日止的年息率为5%，此后将以其届时的清算优先金额按相关重置股息率计息。
本次境外优先股已获穆迪Ba3评级。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”