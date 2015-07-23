中港个股：交通银行境外发行24.5亿美元优先股，年股息率5%

交行称，是次发行募资总额约149.9亿元人民币，预计在扣除发行费用后的净额约149.3亿元，将用于补充其他一级资本。

境外优先股每股票面金额为100元，将以等同清算优先金额（即20美元）总额100%之价格进行认购。第一个股息支付日为2016年7月29日，至2020年7月29日止的年息率为5%，此后将以其届时的清算优先金额按相关重置股息率计息。