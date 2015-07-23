《香港报摘》--其他报纸重要消息7月23日

**明报**

--慧聪网 公布收购内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行约2.49%股权，代价为5,790万元人民币。

**星岛日报**

--领汇 称，目前仍在内地物色收购物业机会，并已考察超过100个物业项目，集中北京、上海、广州三地，当中包括商场及写字楼。

**苹果日报**

--文化传信 公布正与著名基金IDG资本的一位合伙人李建光独资成立的公司洽商入股，其他投资者还包括高振顺，并澄清拟入股新股东与腾讯 无任何关系。

**东方日报**

--天津发展 宣布以约23.15亿元人民币向母公司收购医药业务权益，这是继华润创业 出售非啤酒业务之后，近期红筹公司另一瞩目的业务重组动作。

**文汇报**

--星展香港经济研究部经济师卢明俐称，今年以来香港楼价已上升8%，预料美国加息后楼价的升幅将会停顿，但全年计仍可升1成。

**大公报**

--香港汇丰银行今日起上调人民币定存年利率，幅度最多约20点子；其中1个月期限年利率上调至2%，3个月升至2.3%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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