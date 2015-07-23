《香港报摘》--其他报纸重要消息7月23日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**明报**
--慧聪网 公布收购内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行约2.49%股权，代价为5,790万元人民币。
**星岛日报**
--领汇 称，目前仍在内地物色收购物业机会，并已考察超过100个物业项目，集中北京、上海、广州三地，当中包括商场及写字楼。
**苹果日报**
--文化传信 公布正与著名基金IDG资本的一位合伙人李建光独资成立的公司洽商入股，其他投资者还包括高振顺，并澄清拟入股新股东与腾讯 无任何关系。
**东方日报**
--天津发展 宣布以约23.15亿元人民币向母公司收购医药业务权益，这是继华润创业 出售非啤酒业务之后，近期红筹公司另一瞩目的业务重组动作。
**文汇报**
--星展香港经济研究部经济师卢明俐称，今年以来香港楼价已上升8%，预料美国加息后楼价的升幅将会停顿，但全年计仍可升1成。
**大公报**
--香港汇丰银行今日起上调人民币定存年利率，幅度最多约20点子；其中1个月期限年利率上调至2%，3个月升至2.3%。（完）
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(整理 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”