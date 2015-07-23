美国债市：投资基金在7月的10年期公债标售中买入量高于上月--财政部

路透7月22日 - 根据美国财政部周三公布的数据，在美国财政部7月标售的210亿美元10年期公债中，大型投资管理公司买入了95.04亿美元，高于上月的82.83亿美元。

美国财政部公债标售分配数据显示，美国公债的另一类主要持有者--海外投资者买入了45.52亿美元10年期公债，低于上月的57.60亿美元。

财政部本月稍早标售的10年期公债，还有一部分出售给了银行业者、养老基金和华尔街债券交易商。

在10年期公债标售当周，财政部还标售了240亿美元三年期公债和130亿美元30年期公债。

在这两次标债中，大型投资管理公司买入了93.39亿美元三年期公债和63.78亿美元30年期公债，分别低于上月的93.76亿和64.26亿美元。