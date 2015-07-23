美国债市：投资基金在7月的10年期公债标售中买入量高于上月--财政部

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透7月22日 - 根据美国财政部周三公布的数据，在美国财政部7月标售的210亿美元10年期公债中，大型投资管理公司买入了95.04亿美元，高于上月的82.83亿美元。
美国财政部公债标售分配数据显示，美国公债的另一类主要持有者--海外投资者买入了45.52亿美元10年期公债，低于上月的57.60亿美元。
财政部本月稍早标售的10年期公债，还有一部分出售给了银行业者、养老基金和华尔街债券交易商。
在10年期公债标售当周，财政部还标售了240亿美元三年期公债和130亿美元30年期公债。
在这两次标债中，大型投资管理公司买入了93.39亿美元三年期公债和63.78亿美元30年期公债，分别低于上月的93.76亿和64.26亿美元。
海外投资者则买入48.30亿美元三年期公债，高于上月的47.77亿美元；并买入9.97亿美元30年期公债，低于上月的17.86亿美元，且为两年多来最低。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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