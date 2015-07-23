中国货币市场：流动性恢复如常隔夜回购持稳，月末前扰动因素不多

路透上海7月23日 - 中国银行间资金市场周四早盘隔夜回购加权利率持稳，七天期小涨。交易员称，市场供求基本恢复均衡，目前来看，月末前扰动因素不多，短期内预期稳定中偏向乐观。

上海一银行交易员称，“现在算是正常了，各种期限供给都比较充裕。7月份应该是比较平淡的月份吧，不会像半年末那样。”

公开市场方面，央行今日又进行了350亿元人民币的七天期逆回购操作，本周净投放300亿元，上周为净回笼450亿元。

一券商交易员预计，据以往经验，7月末资金一般不会有太大问题。而且从央行本周及时调整逆回购规模稳定市场的做法来看，短期内流动性应该无忧。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.3140 1.3068 +0.72

七天 2.5448 2.4946 +5.02

14天 2.8757 2.9003 -2.46

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.1400 0.6700 +47.00

七天 1.4850 1.2700 +21.50

14天 1.7000 1.7900 -9.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.3100 1.3000 +1.00

七天 2.5600 2.5000 +6.00

14天 2.9000 2.9000 +0.00

Shibor

其中:隔夜 1.3320 1.3230 +0.90

七天 2.5400 2.4780 +6.20

三个月 3.1600 3.1563 +0.37