港报社评：谨慎订标时，保企业和就业--星岛日报7月23日

标准工时委员会将集中讨论六个工时特长的行业，政府经济顾问研究报告，指保安员超时补水可能令管理费增加一成，这只是实施制度后影响营商成本和消费者负担的其中一例。如果计画野心太大，打击投资意欲，就会反过来影响就业机会。 打工仔有平衡作息共敍天伦的合理期望。法国在本世纪初开始以每周三十五小时作为标准工时，旨在减少加班，除了为雇员增加余暇时间，也为把工作摊分给更多人做，增加就业。 不过，这制度近来在当地续惹争议，工时少，最低工资门槛又高，再加上工人「易请难送」的劳工保障法例，导致企业乾脆减少扩张，或者只肯聘请合约临时工。法例大力保障现职员工之余，却窒碍了职位创造和招聘意欲，令青年人找工作加倍困难，在经济欠佳的年代加剧社会不稳。

香港目前的情况与法国不同，失业率低。根据政府经济顾问报告，如果标准工时定为每周四十四小时，即一般写字楼的每天八小时每周返工五天半，而保障范围是月薪一万五千元以下的雇员，会保障四分一打工仔，保安业如果因此恢复三更制，要额外聘请四万五千个全职雇员，在近乎全民就业的情况下去哪里找人？ 此外，减工时等如减薪，保安员月薪可能因此减少百分之二十八，大部分打工仔都不愿意接受。故此，透过标时来增加就业，在今天的香港既无需要，也不可能。 标时制度最能够惠及香港打工仔的，是超时补水，按照上述的数据假设，保安员超时可获工半收入，估计雇主要多付十九亿元，转嫁到消费者身上，管理费就要上升一成，这还未计及清洁工超时补水的额外开支，以及饮食业员工超时补水对市民其他生活开支的影响。

港人工时在发达地区偏长，超时补水要求合理。不过，在制定标时制度时要把握好力度，如果力度太猛，短期而言或为打工仔带来大幅加薪，却可能会先甜后苦，要是成本增加到令企业亏本，企业要不倒闭，就要各出奇谋节省成本，例如硬性推行八小时工作制，其他时间聘请不需要补水的临时工，以维持原有开支，又或者降低基本工资，务求拉上补下，就算超时补水都维持员工原有收入不变。雇员一场欢喜一场空，反增民怨。 当局成功推行最低工资制度，本来亦有担心会否打击招聘意欲，幸而所订水平保守，再遇上经济起飞，大部分中小企都因为生意增加，而承受得起由此产生的额外开支，有了一个好的开步，但是还要接受日后经济周期转变的考验。 现时本港经营环境有转坏的隐忧，聘用大量基层员工的旅游和零售业，不若以前风光，而美国数月后加息，会增加各行各业的经营成本，降低投资意欲。推行标准工时，要如推行最低工资一样，须谨慎厘订水平和把握合适时机。

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