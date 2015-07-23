港报社评：科学理性看待“铅水”问题--文汇报7月23日

屋邨「铅水」问题仍未解决，再有屋邨被发现食水含铅量超标。由于迟迟未找到确实的源头，很多市民陷入「铅水慌」。市民对健康威胁的忧虑是完全可以理解的，要消除他们的忧虑，政府除尽快查清成因，隔断污染源外，还应邀请专家进行更多的科学解释，提升市民科普知识，能够更加理性地看待和应对「铅水」问题，消除误会，也更能看清一些人打着关注民生的幌子，将「铅水」事件政治化，人为制造恐慌的不良用心。

食水含铅超标事件令屋邨居民「谈铅色变」。其实，水质、管道、专科医生等专家认为，食水含铅可来自水龙头、管道、焊锡、水缸瓷砖或环境污染，而香港以最严谨的标准规限食水含铅量，市民验血出现超标，只要在安全范围，实无须过分恐慌。香港病理学专科学院发言人、玛嘉烈医院病理学部血液及血液肿瘤科专科医生黄立己指出，本港采取较严谨的标准，过往美国有研究指有人饮用含40至50微克铅的食水长达数年亦无事，因此相信今次「铅水」事件不会对市民健康造成太大威胁。香港医院药剂师学会会长崔俊明指出，人体吸收水中的铅有限，大部分溶于水的铅会随尿液排出体外，即使血铅含量超出政府的标准，每100毫升血液含铅量超过10微克，亦无须太紧张。

《城市论坛》上周日讨论「铅水」问题，香港管线专业学会会长黄敬指出，水务署过去的水质报告显示，东江水、公共用水的含铅量均低于世卫标准，每公升水含铅量不足一微克，「铅水」问题可能来自水龙头、管道、焊锡、水缸瓷砖或环境污染。同场的英国特许水务学会香港分会前主席简国梁指出，香港以世卫每公升水含铅量不多于10微克作标准，要求远高于其他地区，例如美国的标准是15微克上限、英国标准是50微克上限，但有关国家的民众亦是如常生活，故市民无须过分恐慌。

这些有关「铅水」成因和影响的权威解说，对市民增加科学资讯、国际比较信息等，无疑有很大帮助，但还远远不够。政府有必要与权威医疗、科学机构和人士合作，利用高效的公共资讯平台，系统向市民提供「铅水」成因与防范、危害与标准等方面的全面资讯，让市民掌握相关的科学知识，能够理性看待自己面临的问题，消除不必要的、过分的恐慌情绪。

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