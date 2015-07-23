港报社评：兜乱病人肝酵素读数，屯门医院两年才发现--明报7月23日

继玛丽医院病人的衣物发现毛霉菌，有两名涉及病人死亡之后，屯门医院错误对调60岁以上男女病人的肝酵素参考读数，逾千名涉及的病人死亡。这两宗医疗事故的性质极其严重，特别是屯门医院事故牵涉大批病人，事态使人震惊。值得注意的是，两宗事故与资源是否足够无关，而是管理上的问题。公立医院提供服务的质素，关乎数以百万计市民的健康和生命安危，若管理失误是医疗事故主要原因，则公院服务质素是否可以倚赖，就成为悬念。

玛丽医院在2009年曾经爆发毛霉菌感染，当时涉及8名病人死亡，6年之后重现毛霉菌侵袭病人；院方短时间就查明来源，不再用深湾洗衣场的服务，并已委派4人小组调查事件，手法迅捷利落。从危机管理层面检视，院方的举措无懈可击。不过，玛丽医院在港享负盛名，算得上是龙头医院，却一再发生毛霉菌扰袭病人。这类层次不高的事故发生在玛丽医院，与一般人对它的期望存在落差。从两次毛霉菌事态看来，玛丽医院从管理着手，阻绝毛霉菌在医院范围滋生和从外间传入，应该是4人小组的工作方向。

至于屯门医院今次事故，关乎涉及病人的健康、治疗与安危，使人倍感不安。屯门医院一部肝功能酵素检测仪器的参考数值，在设定读数时误将60岁以上男女病人的参考数值对调，涉及病人超过9000名！院方覆核约4600名病人的病历，其中已完成的一千多份，院方建议236人回医院验血或覆诊，显示院方认为需要跟进个案的比例不低。更值得注意者，是涉及错误读数而死亡的病人超过1400名，院方虽然强调病人死因与错误读数没有必然关系，但是除非全数披露致死原因，并经权威专家确认，否则死亡比率不容忽视。

屯门医院两年前装设涉事肝功能酵素检测仪器，到本月初，院方才发现错误对调了60岁以上男女病人的肝酵素参考读数。即是说，长达两年时间内，医护人员犯了错误，医生未发现，并根据包括参考错误读数对病人进行诊断与治疗。这种长时间犯错误，涉及人员衆多，并非单一个案，而是持续一齐犯错，形成系统性错误，屯门医院没有机制及时发现和匡正，反映管理存在问题。

关于事故对病人的影响，屯门医院院方一再表示，今次错误对诊断及治疗构成的风险非常低，因为医生决定治疗方针时，不会只看单一数字，而是看整体，包括病人临牀病征等；又说，今次错误放松了男性读数参考范围，把一部分「轻微超出参考范围」病人界定为正常。至于收窄了女病人读数参考范围，认为部分无异常病人「可能是做多了检查」，不会影响诊断，云云。院方的说法，有淡化肝酵素参考读数在医生诊治的作用之嫌，使之形同可有可无，这种态度值得商榷。

据医疗业界人士表示，检测病人的肝功能，肝酵素只属其中一项数据，医生连同参考其他数据才会作出临牀判断；屯门医院院方的说法，不能说与事实不符。不过，在数千宗个案之中，院方不能排除有医生曾经按错误的读数，对病人进行诊治，因此若数值不对，就有可能构成误诊，使病人得不到正确治疗。院方若坚持病人的诊治未受延误，应该提出科学理据，而非为淡化责任的泛泛之谈。

公立医院中人经常抱怨资源不足，影响了服务。不过，玛丽医院和屯门医院这两宗事故与资源无关，以肝功能酵素检测仪器而言，是因为投放资源购入才发生今次事故，若无资源购入使用岂非无问题？事态不应该这样理解。毋庸讳言，这两宗事故都与人谋不臧有关，是管理疏忽或程序有问题所致。这类事故挫损公衆对公共医疗体系的信心，人们会质疑揭发事故只属冰山一角，当局应该督促医管局要求旗下医院做「体检」，查找问题、加强管理、强化程序和指引的要求，以收防患于未然之效，使涉及人为因素的医疗事故尽量不再发生。

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