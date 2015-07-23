台湾股市：早盘下跌，苹果供应商类股再度下跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月23日 - 台湾股市周四早盘下跌，连两日受累于苹果 供应商类股的下挫，因苹果第四财季营收预估低于市场预期，且未能达成iPhone部分销售目标 。
0118GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至8,892.73点。前一交易日收跌1%。
电子类指数 跌0.5%，而金融保险类股 持平。
苹果供应商类股领跌。其中，全球最大的芯片(晶片)代工生产商台积电 跌1%，大立光电 跌2.5%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”