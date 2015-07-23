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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 09:39 BJT

台湾股市：早盘下跌，苹果供应商类股再度下跌

路透台北7月23日 - 台湾股市周四早盘下跌，连两日受累于苹果 供应商类股的下挫，因苹果第四财季营收预估低于市场预期，且未能达成iPhone部分销售目标 。

0118GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至8,892.73点。前一交易日收跌1%。

电子类指数 跌0.5%，而金融保险类股 持平。

苹果供应商类股领跌。其中，全球最大的芯片(晶片)代工生产商台积电 跌1%，大立光电 跌2.5%。(完)

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