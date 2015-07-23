港报社评：梁振英换人，换来时间交功课--信报7月23日

特区政府遽然人事巨变，同一时间有两位局长离任，事前毫无朕兆，事后语焉不详，因此传言满天飞。忽然免职的是民政事务局局长曾德成，以及公务员事务局局长邓国威，在特首梁振英唱独脚戏（不寻常地缺乏两位当事人在旁），会见传媒公布换人消息之后，曾德成发声明表示「乐意现在退休」，邓国威则以「预计不到的家庭理由」作为解释。可是，两人说辞牵强，坊间不以为然。

铁的衙门，流水的官，有人离任自然有人接任，政制及内地事务局副局长刘江华替代曾德成，海关关长张云正替换邓国威，前者由三年前的落选议员，正式蜕变为位高权重的主要官员，后者则是破格三级跳。

没有明显犯大错的曾德成和邓国威，到底因何落得「被辞职」下场呢？官场政界现时最流行的讲法大致上有两点，第一点是他俩任内表现未如理想，第二点是跟梁振英不咬弦。曾德成主理民政，去年发生由年轻人作急先锋的占领运动，小部分本土主义者索性打正旗号搞港独，很容易被视作民政事务失败的例证（亲梁的「网媒」正是以此奚落曾德成）。邓国威统率十七万公务员，然而在政改方案的连番争拗中，部分公务员不见得「政治中立」，甚至有人公开唱反调，联名登报呼吁立法会议员投下反对票拒绝「袋住先」。

关于第二点的不咬弦，尽管暂时没有严重得足以「借人头一用」的具体事例流传出来，但当中可供揣测的空间极大，因为牵涉到的是一位「根正苗红」的曾德成，芸芸众官之中，没有一位像德成局长那样为北京牺牲得那么多，他在六七暴动时期，由于在学校派发共产主义传单，又批评港英政府「不准我们爱国」，被判监禁两年，既留下刑事案底，亦失去升读大学的机会。能够让曾德成不吭一声「乐意现在退休」，最正常的推测是行政长官决定人事调动之时，得到中央政府极高层首肯，此事很大机会与梁振英早前到北京跟人大委员长张德江见面有关。

中央政府同意撤换「老爱国」的曾德成，也许是管治上的「新常态」，不管黑猫白猫，捉不到老鼠就不是好猫，哪管出身如何也可以免职；另一个可能性则是，中央政府即使百般不情愿也顺着梁振英的意，再给他一次机会，在换了人之后必须交出政绩来，否则下届特首选举说不定出现难以逆料的变数，说不定同样是「借人头一用」。

须知道，梁振英上任特首以来，香港的政治问题愈来愈复杂，社会深层次矛盾愈来愈尖锐，回归之前完全没有市场的港独思潮，居然隐隐然成为风尚，中央政府看在眼里不可能没有意见，若说曾德成办事不力，无做好民政事务，尤其是青年工作，难道梁振英就零责任？关于中央政府有意见这一点，最近呈现耐人寻味的端倪，梁振英与张德江见面之后高调宣称，对方「高度肯定、十分满意我本人」，但官方媒体新华社只字不提。至于国家主席习近平向财政司司长曾俊华伸出「习握手」一幕，就算是过度解读，也不能排除下届特首存在着备用人选。

可以这么说，梁振英在刚踏入任内第四年之际毅然换人，换来的是多一点时间尝试拨乱反正，在余下的两年任期打造政绩，作为连任的筹码。问题是，换了一位刘江华接掌民政事务局，又换了一位张云正统率十七万公务员，青年工作以及公务员事务就能够纳入正轨吗？都说香港人心未回归，要是掌权者继续以敌我意识管治香港，行政立法关系仍然势如水火，撕裂了的社会不可能朝夕之间来个和谐大合唱。

梁振英未来两年要切切实实交出让中央乐见、港人接受的功课，恐怕单靠换血帮不了多少，调整施政思维、换换管治方式始为上策。

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