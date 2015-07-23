澳洲个股：麦格理集团预计当前财年获利将超过12亿美元

路透悉尼7月23日 - 澳洲最大的投行麦格理集团 周四称，在截至2016年3月底的财年，集团净利将会超过之前一年的16亿澳元(12亿美元)，创出2008年金融危机以来最高年度获利。

麦格理在年度股东大会前发布的声明中称，集团年金类业务和面向资本市场的业务在截至6月底的第一季期间较上年同期“大幅”改善。

“我们预计持续推进成本控制将继续带来效益，我们的资产负债表强劲且保守，我们拥有卓有成效的风险管理框架和文化，”麦格理补充表示。