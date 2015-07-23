澳洲个股：麦格理集团预计当前财年获利将超过12亿美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼7月23日 - 澳洲最大的投行麦格理集团 周四称，在截至2016年3月底的财年，集团净利将会超过之前一年的16亿澳元(12亿美元)，创出2008年金融危机以来最高年度获利。
麦格理在年度股东大会前发布的声明中称，集团年金类业务和面向资本市场的业务在截至6月底的第一季期间较上年同期“大幅”改善。
“我们预计持续推进成本控制将继续带来效益，我们的资产负债表强劲且保守，我们拥有卓有成效的风险管理框架和文化，”麦格理补充表示。
麦格理股价今年迄今已劲扬近45%，同期澳洲股市指标股指 为上涨3.8%，澳洲最大四家银行的股价同期涨幅都不到5%。四大行里包括澳洲联邦银行(CBA) 和澳新银行(澳盛银行,ANZ) 。(完) (编译 白云; 审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”