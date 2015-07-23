全球贵金属：钯金遭遇沉重抛压，但基本面强劲或将助其柳暗花明

路透班加罗尔7月22日 - 投资者的钯金空仓仍处于纪录高位，因为贵金属价格普遍走软；但一些分析师称，钯金挫跌至三年半新低的走势有些过头，供应短缺将助其扳回跌幅。

钯金价格走势图表：link.reuters.com/dyz25w

今年现货钯金 已累计下跌逾22%，在贵金属中跌幅最大。同期现货金 跌7.6%，现货银 走软6.1%，现货铂金 下挫20%。美国升息前景、美元走强以及中国需求下降等因素促使大宗商品价格挫跌。自6月以来，纽约商业期货交易所(NYMEX)钯金期货 空仓一直保持在历史最高水平。

“铂金和钯金均面临投机性做空压力，但这种情形会逐步逆转，”澳新银行分析师Victor Thianpiriya表示。“从供需基本面来看，未来三年钯金将供不应求。我们十分看好未来12个月的钯金价格走势。”

有分析师称，钯金价格跌幅超过其他贵金属，这是因为钯金市场流动性价差，所以波动性较大。他们说钯金的基本面依然强劲。根据汤森路透黄金矿业服务公司(GFMS)金属分析师团队的数据，过去五年来钯金一直供不应求，2015和2016年仍将如此。GFMS估计，今年汽车产业的钯金需求料将触及680万盎司的历史新高，2016年将再增长3.8%。

尽管全球最大的汽车市场增长放缓，但部分分析师依然看好钯金需求。今年6月，中国汽车销量出现28个月来的首次下降，但上半年销量较上年同期增长了将近5%。“只有上月的销量出现负增长，之前数据一直不错。我们预计中国刺激措施将给下半年的经济和复苏带来动力，”凯投宏观(Capital Economics)大宗商品分析师Simona Gambarini表示。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)