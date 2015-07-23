《全球主要央行动态》--7月23日

以下所列为上周四下午至本周四上午(7月16-23日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储主席叶伦表示，她对于提高系统重要性银行的认定门槛持开放态度，并称本月美国银行业在提交所谓“生前遗嘱”计划方面取得了进展。不过叶伦还明确表态，美联储在完成自己的评估后，对于某些“生前遗嘱”计划还是会毫不犹豫地否定。叶伦在参众两院开始作证时的讲话相同，称就业市场好转以及经济愈发强劲使得美联储有可能今年晚些时候升息，不过仍面临一些阻力。她补充道，美联储有关加息时间的决定仍将取决于数据。

圣路易斯联储总裁布拉德对Fox Business network表示，美联储9月升息的可能性高于50%。布拉德表示，由于通胀将会升高，劳动市场闲置将会结束，美联储应该提前动作。

据旧金山联储发布的一份研究显示，暂且不谈部分美国央行官员对通胀过低公开表示过不安，目前低于标准的美国通胀率并没有那么不同寻常，随着就业增加，通胀形势将可能恢复常态。

据纽约联储的一篇博客文章显示，美元若是一季度升值10%，美国经济一年的增长率将降低0.5个百分点，次年将再降0.2个百分点。纽约联储分析师Mary Amiti和Tyler Bodine-Smith在博客中写道，虽然美元走强使消费者和国内企业享受到低廉的进口价格，但似乎不足以抵消美国出口商受到的不利影响。

美联储实施一项规定，要求美国八大银行持有更多权益资本。该项规定大致和去年12月的提案类似。当时，美联储及美国银行业监管者称，这些银行面临占其资产1-4.5%的附加资本。

美联储要求中国建设银行采取更多行动打击洗钱行为，这是美联储首次对中国四大国有银行之一采取强制执行行动。美联储表示，中国建设银行必须在60日内提交合规和客户尽职调查计划，以帮助阻止洗钱和其他可疑交易。

**欧元区**

欧洲央行维持利率在纪录低点不变，并继续实施印钞计划提振欧元区经济。欧洲央行维持主要再融资利率在0.05%不变；并维持银行隔夜存款利率在负0.20%不变，意味着银行要为在央行存款支付利息；央行还维持隔夜贷款利率在0.30%不变。

欧洲央行增加了给希腊银行业的紧急流动性资金，在暂停上调近三周后重新解冻。央行还敦促欧洲各国设法削减债负。欧洲央行总裁德拉吉强调，他假设希腊仍将是欧元区的一部分，断然否定了德国财长提出的希腊可以离开欧元区的建议。

熟知内情的消息人士表示，欧洲央行已将提供给希腊银行业者紧急流动性援助(ELA)上限上调9亿欧元。此一决议是由欧洲央行管理委员会做出，将央行紧急融资水准提高至近910亿欧元。

德国央行在月报中称，中国经济“硬着陆”将会对德国产生明显影响。该央行还称，今年第二季德国经济活动的总体扩张应已增强。

**英国**

英国央行总裁卡尼表示，到今年年底前后，是否决定加息将更受关注，这是他对于英国央行下次调整政策时间的最明显暗示。但他重申，若加息也只是从0.5%的纪录低位逐步调高，而且也将低于之前的水准。

而据当地报纸Lincolnshire Echo报导，卡尼称，随着英国经济中的闲置产能得到充分利用，升息将是适宜之举。卡尼接受该报访问时说，英国没有升息的事先计划，但他重申升息的时点在接近。

英国央行公布的7月政策会议记录显示，英国央行决策官员7月稍早一致投票支持维持利率不变，但有迹象显示，更多官员态度进一步朝支持升息转移。对于“几位”委员来讲，通胀率升至2%央行目标以上的风险正在增加，是希腊债务僵局这个“重大现实的因素”促使他们投票赞成维持利率不变。“若不考虑那个不确定性因素，那么要求维持利率不变和小部分要求升息的委员之间在决策时会表现出更精妙的平衡。”会议记录显示，对于多数委员来说，即使没有希腊的问题及中国金融市场动荡，维持利率不变也仍是适当的决策。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在Mortgage Strategy杂志一篇专访表示，英国央行升息的时机正在接近，而且“非常有可能”未来几年利率会持续调升。

**中国**

为促进互联网金融健康发展，中国将鼓励银行、证券、保险、基金、信托和消费金融等金融机构开发基于互联网技术的新产品和新服务；支持有条件的金融机构建设互联网平台开展网络银行、网络证券、网络保险、网络基金销售和网络消费金融等业务。中国人民银行等十部委联合发布关于促进互联网金融健康发展的指导意见，央行网站刊登的指导意见全文并显示，支持互联网企业设立互联网支付机构、网络借贷平台、股权众筹融资平台等，满足中小微企业和个人投融资需求。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦表示，由于就业市场紧俏，他预期通胀将在未来几个月明显加速，并预计目前不需要追加量化宽松(QE)举措。黑田东彦在回答提问时还表示，消费物价将在2016财年上半年的某个时候达到2%的通胀目标。

日本央行公布的6月政策会议记录显示，几名委员表示央行的大规模刺激措施的效果可能正在减弱。这表明并非所有委员都和央行总裁黑田东彦一样，对能够达成2%通胀目标持乐观看法。会议记录显示，九人组成的政策委员会一致认为，长期而言，扣除波动较大的食品和能源价格的基础通胀情况将继续改善。

**澳洲和新西兰**

澳洲央行认为仍有进一步降息空间，因通胀率维持在可出台刺激措施的理想水准，但因担心降息可能促使更多民众举债过度，满足降息条件的门槛颇高。澳洲央行总裁史蒂文斯对经济前景持审慎乐观看法，他称通胀率有限，已让利率得以降至纪录低位，但进一步降息的可能性仍然存在。但他也警告，进一步降息可能会激发一波举债热潮，带来恶果。

澳洲央行表示，本月维持利率在历史低位是适宜的，并暗示政策前景稳定；该行对近期中国的促增长努力表示欢迎。澳洲央行在7月7日的政策评估中维持现金利率在2.0%不变。该行在会议记录中并重申，需要较低的汇率帮助实现均衡增长。委员会委员反映，近期中国货币政策的放松会给房地产市场及整体经济带来更多提振。

新西兰央行调降指标利率，应对乳品价格下滑及通胀持续低迷带来的问题。央行并称因经济前景变弱，将可能进一步放宽政策。新西兰央行将官方隔夜拆款利率下调25个基点，至3.0%，这是两个月来的第二次降息。该央行承认新西兰元自4月以来“明显”下滑，但认为鉴于大宗商品出口价格疲软，新西兰元还需进一步贬值。

**其他央行**

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱称，印尼卢比汇率目前要略微低于其实际水平，表示印尼央行“将始终关注市场表现，但是不会将卢比维持在一个固定的水平。”

巴西央行董事Tony Volpon指出，该国通胀率愈来愈有可能明年达到官方目标区间中点，暗示当局可能毋须更进一步升息以控通胀。 (完)

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