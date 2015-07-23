《路透晚报》--7月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：年底前使大病保险覆盖所有城乡居民基本医保参保人--常务会议

中国国务院常务会议周三确定，全面实施城乡居民大病保险，2015年底前使大病保险覆盖所有城乡居民基本医保参保人，对参保大病患者需个人负担的医疗费用给予保障，今年支付比例达到50%以上，今后还要逐步提高，到2017年，建立比较完善的大病保险制度。

--路透调查：中国料将进一步降息降准，力争稳增长

路透调查显示，中国料将进一步降息降准，以力保今年经济增长7%。路透调查的受访分析师指出，预计12月前中国将降息25个基点，再降准100个基点。

--路透专访：中国经济下半年料温和向上，降息机率小降准仍有空间--专家

中国二季度经济增长率有惊无险地落在7%的预定目标值上，展望下半年，中国国家发展改革委员会宏观研究院副院长陈东琪认为，拉动中国经济的三大需求有所回升，预计将延续6月份的温和向上势头，全年国内生产总值（GDP）增幅7.2%左右。

--中国政策：20省出台户籍制度改革意见，居住证“成色”不一

人民网周四报导，新一轮户籍制度改革已推行一年，20省出台户籍制度改革意见，根据各地实施意见，多地已划定新型户籍制度成型期限。从户口转移政策看，不少省份出台的户口迁移条件比国版宽松。

--台湾数据：6月工业生产指数年减1.35%，连续第二个月衰退

台湾经济部周四公布，6月工业生产指数较上年同期跌1.35%；上月修正后为年减3.46%。这已是工业生产指数连续第二个月出现年衰退。

--台湾经济：积极推动民间参与公共建设，全年上看800亿台币--行政院

台湾行政院周四表示，积极推动民间参与公共建设以提升投资，依财政部统计6月底止，民间参与公共建设案件金额已有486亿台币，预计今年全年签约的案件金额约800亿台币。

--《焦点》台湾央行宣示靠汇率救出口行不通，台币贬值压力没想像中大

台湾连月出口衰退预示景气看坏，但央行宣示想靠货币贬值来提振出口恐怕无效。台币近期在大额股利陆续将汇出下面临走疲压力，但幅度和速度料都不致太大。汇银人士认为，美国9月升息时程更加确定，外资值此刻因股利发放亦有汇出需求，料令台币易贬难升。不过，央行宣示贬值不是救出口的万灵丹，因此台币即使有机会走贬至近32的今年低位，偏弱的时间恐怕也不长。

【金融】

--中国金融：必须更好地发挥政府在金融稳定中的作用--人民日报署名文章

在中国股市正从股灾中逐渐恢复，《人民日报》周四发表署名文章，称必须认清金融发展、改革与稳定的关系，并称稳定对于金融体系的重要性远远超过了经济的其他方面，必须更好地发挥政府在金融监管和风险防范、保持金融稳定中的作用。

--中国金融：邮储银行称将加快引进战略投资者，6月末不良率0.76%

中国邮政储蓄银行副行长徐学明周四称，该行正加快推进战略投资者的引进工作；6月末该行不良贷款率为0.76%，较去年末上升0.12个百分点，位于同业平均水平的50%左右。

--路透专访：三商寿下半年海外投资看好债优于股，并积极发展OIU--总经理

台湾中大型保险公司--三商美邦人寿称，下半年海外投资看好债优于股，其中陆股4、5月间已逢高获利了结，拉回伺机布局高殖利率个股，至于近年积极建置的国际板债券投资部位已达762亿台币，仍将持续增持。

【固定收益】

--《分析》中国公开市场重回单周净投放，政策观望期央行重在维稳

中国央行公开市场本周逆回购操作量增价平，单周重回净投放格局。企业财政缴税等因素对资金产生一定扰动，及国库现金定存到期对冲影响下，央行加大投放力度，彰显其呵护资金预期、稳定市场信心之意图。

--《中国新债预测》30年国债利率均值3.96%，市场情绪转暖料支撑买需

中国财政部周五将招标发行30年期固息国债。路透调查显示，超长久期国债需求通常较弱，不过近期市场情绪向好，而且保险机构和大型银行配置意愿仍在，明日新债定位与估值接近，落在3.96%。

--中国货币市场：流动性恢复如常隔夜回购持稳，月末前扰动因素不多

中国银行间资金市场周四早盘隔夜回购加权利率持稳，七天期小涨。交易员称，市场供求基本恢复均衡，目前来看，月末前扰动因素不多，短期内预期稳定中偏向乐观。

--中国债市动态：现券收益率下滑，信用债利差收窄情绪释放带动买气

中国银行间债市周四早盘现券收益率下滑，因近日信用债连续走好，缩窄与利率债利差，激发利率债买气，交投亦较此前并更为活跃，利率互换也小幅走低。

【外汇】

--中国外汇：二季度资金流出压力缓解，有信心应对外部冲击--外管局

中国国家外汇管理局周四称，2015年以来跨境资金流动呈现双向波动，但近期外汇供求趋向基本平衡，二季度资金流出压力亦已减缓，5-6月份未见资金大进大出。美联储政策正常化可能加剧中国资金流出，但中国有信心和能力应对外部冲击，一定要坚守不发生系统和区域性风险的底线。

--路透调查：美国升息预期令亚洲新兴货币人气恶化，人民币反受追捧

周四公布的路透调查显示，多数亚洲新兴市场货币的人气在过去两周内恶化，因对于美联储最早9月升息的预期升温。市场对人民币反而看好，因中国当局出手稳定国内股市，让投资者松一口气。

--中国汇市：人民币早盘持平成交过百亿，客盘持汇兴趣日增

人民币兑美元即期周四早盘延续窄幅整理，中间价小幅下跌因国际美元略微反弹；交易员表示，最新公布的六月及上半年结售汇数据并未对市场造成影响，人民币依旧稳如磐石而成交巨大，虽然客盘购汇需求不少，但汇价短期料延续僵持走势。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升2.4%连六涨，次新股走势活跃市场风险偏好提升

中国股市沪综指周四收升2.4%至逾三周新高，并连续第六日上涨。分析师指出，早盘银行、保险和券商等大金融板块走强刺激股指走高，随后次新股大面积涨停迅速提升风险偏好。此外，消息面偏暖有利提振投资者信心，今日股指上涨加速表明连续多日的多空胶着得以打破，若量能能够明显放大，短线有望上看4,200点。

--中国房地产：上半年用地供应同比降近四成，住宅地价走升--国土部

中国国土资源部周四发布数据称，上半年全国国有建设用地供应同比下降21.4%，其中房地产用地同比降幅近四成，二季度末各类地价均有不同程度的增长。

--中国证券：中证金持股超5%的部分转至“一对多”账户，并未减持--报载

中国证券金融股份有限公司周三晚间否认了媒体报导其减持伊利股份一事。上海证券报援引中证金公司消息报导称，目前，证金公司近期应急操作过程中部分股票持股比例超过5%的部分已划转至“一对多”账户，而并未卖出任何上市公司股票。

--中国证券：养老金入市只要实现集中化、阳光化管理，风险完全可控--报载

人民日报周四刊发时评文章称，养老金入市只要能够实现集中化、阳光化管理，能够融合政府的监管与市场的自我管理，养老金入市的风险就完全可控。

--中国证券：沪深证交所两融余额周三增38亿元至约1.44万亿

在中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，A股市场近日止跌并呈现宽幅震荡。沪深证交所融资融券规模周三连续第二天小幅回升，两融余额净增38亿元人民币，至约1.44万亿元。

--中港个股：交通银行境外发行24.5亿美元优先股，年股息率5%

按资产计中国第五大银行--交通银行周四公布，拟发行24.5亿美元非累积永续境外优先股，年股息率为5%。

--中国能源：6月末商业原油库存环比下降2.1%--新华OGP

新华OGP称，中国6月末商业原油库存环比下降2.1%，6月末成品油库存环比增长3.8%。

--香港新股：中金公司称首季净利同比倍增，大市动荡对业务无重大影响

筹划香港H股上市的中国知名投行--中国国际金融股份有限公司称，今年首季净利同比增长一倍，主要受经纪及资产管理业务带动，而近期大市动荡对其业务未带来重大不利影响。

--香港个股：中州证券拟增发新H股，筹资约25.3亿港元--IFR

汤森路透旗下IFR周四报导，中国中型券商--中州证券（国内称中原证券）拟增发新H股，筹资约25.3亿港元（约3.3亿美元）。

--企业并购：清华紫光董事长称仍在磋商收购美光事宜，希望能马到功成

中国清华紫光控股公司董事长周四对路透表示，公司仍在磋商收购美光(Micron Technology)的潜在交易，希望最终能成功。

--中国央企：国投集团上半年实现利润总额115亿元人民币，同比增长90%