全球贵金属：金价暴跌催生美国鹰金币购买热潮

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透纽约7月22日 - 交易员称，本周金价重挫引发美国金币购买热潮。政府数据也显示，本月以来的金币销量已经创下两年多以来单月最高。
目前距离本月结束尚有一周多时间，而本月至今美国铸币局美国鹰金币的销量已经超过11万盎司，为2013年4月以来最高单月水平；因随着本周金价历史性的急跌，金价延续十年之久的涨势戛然而止，被压抑已久的需求由此迸发。
政府数据显示，本月至今的金币销量也高于6月76,000盎司的销售规模，而且是5月所售21,500盎司的五倍还多。(完) (编译 刘秀红；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”