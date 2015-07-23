台湾债市：10年债殖利率早盘窄幅波动，盘面欠缺方向令交投续淡

路透台北7月23日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周四早盘区间微跌。交易员表示，美国指标10年公债殖利率仍在区间内游走，令104/5殖利率续在1.48%的相对低档附近窄幅波动，交投仍偏向淡静。

他们并指出，五年增额公债104/9R将于周五交割，今日为空单最后回补日，但此前已有交易商陆续回补空单，早盘交投较显清淡，短线该券发行前交易殖利率料续在0.985%左右狭幅整理。

〞没动力追价，只能续报然后观望。〞一位大型证券台债交易员说。

美国长期公债收益率周三跌至近两周低点，因投资人对美国联邦储备理事会(美联储/FED)短期内升息的预期升温。指标10年期美国公债 收益率从周二尾盘的2.34%降至2.33%。

交易员预估，今日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.47-1.48%；五年增额券104/9R 发行前交易殖利率则暂看在0.98-0.99%。

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