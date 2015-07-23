台湾债市：10年债殖利率早盘窄幅波动，盘面欠缺方向令交投续淡

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月23日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周四早盘区间微跌。交易员表示，美国指标10年公债殖利率仍在区间内游走，令104/5殖利率续在1.48%的相对低档附近窄幅波动，交投仍偏向淡静。
他们并指出，五年增额公债104/9R将于周五交割，今日为空单最后回补日，但此前已有交易商陆续回补空单，早盘交投较显清淡，短线该券发行前交易殖利率料续在0.985%左右狭幅整理。
〞没动力追价，只能续报然后观望。〞一位大型证券台债交易员说。
美国长期公债收益率周三跌至近两周低点，因投资人对美国联邦储备理事会(美联储/FED)短期内升息的预期升温。指标10年期美国公债 收益率从周二尾盘的2.34%降至2.33%。
交易员预估，今日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.47-1.48%；五年增额券104/9R 发行前交易殖利率则暂看在0.98-0.99%。
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--《综述》美国6月房屋销售接近八年半高位，房价大幅上涨 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”