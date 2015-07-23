澳新汇市：新西兰元在央行降息后跳涨，澳元受商品价格跌势打压

“新西兰央行降息25个基点，不过仍让一些本来押注央行将意外大幅降息50个基点的人士感到失望。”道明证券亚太区首席宏观策略师Annette Beacher表示。

新西兰元最新报0.6617美元，日内上涨0.7%，远离上周触及的六年低点0.6498美元。阻力位在0.6650上方，卖单预计挂在0.6700附近。

一些分析师认为新西兰元的反弹将是暂时性的，因为未来料有更多降息。

市场目前押注新西兰央行还将在未来12个月里再次减息两次，从而推动新西兰元兑美元跌向0.6200左右。

澳元兑美元逼近上周触及的六年低位0.7328，短线支撑在0.7360美元。

澳元兑英镑 处在2009年以来的最低位附近，报2.1167澳元，因市场对于英国央行升息的预期增强。（完）

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