澳新汇市：新西兰元在央行降息后跳涨，澳元受商品价格跌势打压

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“新西兰央行降息25个基点，不过仍让一些本来押注央行将意外大幅降息50个基点的人士感到失望。”道明证券亚太区首席宏观策略师Annette Beacher表示。
新西兰元最新报0.6617美元，日内上涨0.7%，远离上周触及的六年低点0.6498美元。阻力位在0.6650上方，卖单预计挂在0.6700附近。
一些分析师认为新西兰元的反弹将是暂时性的，因为未来料有更多降息。
市场目前押注新西兰央行还将在未来12个月里再次减息两次，从而推动新西兰元兑美元跌向0.6200左右。
澳元兑美元逼近上周触及的六年低位0.7328，短线支撑在0.7360美元。
澳元兑英镑 处在2009年以来的最低位附近，报2.1167澳元，因市场对于英国央行升息的预期增强。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”