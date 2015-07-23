台湾汇市：台币早盘实质交易偏向持稳，逾千亿股利发放未明显促贬

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月23日 - 台币兑美元 周四早盘实质交易暂持稳。交易员称，虽然今日台积电 逾千亿台币股利发放使外资汇出，但出口商先前早已大幅预定抛汇，反而使得早盘的台币变动不大。
他们表示，台股走弱，且韩元盘初疲软，台币还守在31.200附近的水位，这并不合理；台币后续还是可能趋弱，因总体经济数据也不好，台币没有理由独强。
〞股利出来了，很多出口商之前预卖美元。〞一位银行交易主管说。
他们表示，今日盘初虽见到外资买入美元汇出，但台币贬幅在出口商抛汇下有所限制，不排除后续还是有美元的买盘陆续出笼，促贬台币。
台币早盘实质交易区间落在31.200-31.250；上日交易区间在31.170-31.207。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点小幅折价；一个月美元/台币远汇 暂报31.200/31.225，上日收在31.215。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.200-31.260
最新相关报导链接：
--《综述》美国6月房屋销售接近八年半高位，房价大幅上涨
--《焦点》新西兰央行降息25基点，预期未来需继续放松政策 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”