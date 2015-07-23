台湾汇市：台币早盘实质交易偏向持稳，逾千亿股利发放未明显促贬

路透台北7月23日 - 台币兑美元 周四早盘实质交易暂持稳。交易员称，虽然今日台积电 逾千亿台币股利发放使外资汇出，但出口商先前早已大幅预定抛汇，反而使得早盘的台币变动不大。

他们表示，台股走弱，且韩元盘初疲软，台币还守在31.200附近的水位，这并不合理；台币后续还是可能趋弱，因总体经济数据也不好，台币没有理由独强。

〞股利出来了，很多出口商之前预卖美元。〞一位银行交易主管说。

他们表示，今日盘初虽见到外资买入美元汇出，但台币贬幅在出口商抛汇下有所限制，不排除后续还是有美元的买盘陆续出笼，促贬台币。

台币早盘实质交易区间落在31.200-31.250；上日交易区间在31.170-31.207。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点小幅折价；一个月美元/台币远汇 暂报31.200/31.225，上日收在31.215。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.200-31.260

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