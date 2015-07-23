路透基点：新世界中国地产完成10亿港元双档贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月23日 - 据递交给香港交易所的文件，新世界中国地产有限公司已于7月22日完成10亿港元(1.3亿美元)双档贷款。距离上次完成45亿美元联合贷款案仅仅一个月。
公司间接全资控股子公司New World China Finance (BVI)为此次五年期定期及循环贷款借款人。新世界中国地产任担保人。
新世界中国地产是香港新世界发展旗下的主要中国内地地产公司。
该双档贷款附有以下条款：如果新世界发展不再有效持有新世界中国地产至少51%股权，则将构成违约事件。目前的持股比例为69.60%。
新世界中国地产6月份完成的45亿港元双档定期贷款平分为三年期A档和五年期B档两部分。A和B档的利率分别较香港银行同业拆息(Hibor)加码185个和215个基点。两档贷款混合在一起的综合收益为220个基点。 (完) (编译 刘秀红；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”