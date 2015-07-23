路透基点：新世界中国地产完成10亿港元双档贷款--TRLPC

路透香港7月23日 - 据递交给香港交易所的文件，新世界中国地产有限公司已于7月22日完成10亿港元(1.3亿美元)双档贷款。距离上次完成45亿美元联合贷款案仅仅一个月。

公司间接全资控股子公司New World China Finance (BVI)为此次五年期定期及循环贷款借款人。新世界中国地产任担保人。

新世界中国地产是香港新世界发展旗下的主要中国内地地产公司。

该双档贷款附有以下条款：如果新世界发展不再有效持有新世界中国地产至少51%股权，则将构成违约事件。目前的持股比例为69.60%。

新世界中国地产6月份完成的45亿港元双档定期贷款平分为三年期A档和五年期B档两部分。A和B档的利率分别较香港银行同业拆息(Hibor)加码185个和215个基点。两档贷款混合在一起的综合收益为220个基点。 (完) (编译 刘秀红；审校 龚芳)