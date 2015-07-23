全球商品：黄金表现难尽人意，投资者被迫另寻新欢

尽管如此，相对于其他资产而言，金价近来虽下跌，但估值看起来依然偏高。

“例如，若将金价与石油、铜或美国房价相比，没有哪个会显示黄金特别有吸引力，”Barings旗下资产配置研究主管Christopher Mahon说。

“因此，不仅仅是当前的环境--即相当正常的经济复苏，对金价走势不利，而且黄金的确没有太多投资价值。与2007年相比，金价依然相对偏高，而且黄金在你认为应该有较好表现的时候也表现不佳。没有哪点能够真正说得通。”

**升息前景**

可能对金价有利的因素今年都被美国升息前景抵消了。这将是美国近10年来的首次升息。

超低利率曾扶助金价飙升至纪录高点，但利率上升将削弱黄金这一无息资产的魅力，同时还会提振美元。

“当前人们仍将注意力集中在美国利率上，”Mitsui Precious Metals的分析师David Jollie说。“大家确实都在追求收益率，大宗商品恰好不受亲睐。这将限制大宗商品投资者的规模。”(完) (编译/审校 许娜/汪红英/王洋)