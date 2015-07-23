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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 11:46 BJT

中国新债：国开行下周二招标增发至多200亿元四期债，期限3-10年

路透上海7月23日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(28日)招标增发四期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括三、五、七和10年。

上述四期债分别为该行2015年第12、13、16和10期金融债增发品种，票面利率依次为3.54%、3.86%、3.94%和4.21%。

具体发行条款如下：

2015第12、13、16和10期增发债

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发行上限 3/7年40亿元；5/10年60亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：7月28日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 7月30日

起息日 3年：6月18日；5年：6月25日；

7年：7月10日；10年：4月13日

分销期 7/29-30日

上市日 8月3日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%

--------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)

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