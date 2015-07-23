中国汇市：人民币早盘持平成交过百亿，客盘持汇兴趣日增

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月23日 - 人民币兑美元即期 周四早盘延续窄幅整理，中间价小幅下跌因国际美元 略微反弹；交易员表示，最新公布的六月及上半年结售汇数据并未对市场造成影响，人民币依旧稳如磐石而成交巨大，虽然客盘购汇需求不少，但汇价短期料延续僵持走势。
他们并表示，因美元指数探底反弹，离岸CNH与在岸价差再度出现逾40个点子的价差，增大套利可能性；随着藏汇于民日渐普及，客盘持有外汇兴趣日增，若美元指数继续延续偏强走势，购汇需求或进一步被激发。
“零零碎碎的购汇不少，但妈妈（央行）还是在给头寸的，下不去，即期这边还是非常稳定。”一中资行交易员表示。
北京时间11:45，中国人民币兑美元 即期报6.2093，上日收报6.2095元。昨日人民币略微高开之后再度被购汇盘打压至6.2095附近，购汇需求仍在。今日人民币兑美元中间价 报6.1172元，上日中间价为6.1168元。
中国国家外汇管理局周四称，2015年以来跨境资金流动呈现双向波动，但近期外汇供求趋向基本平衡，二季度资金流出压力是减缓的。美联储政策正常化可能加剧中国资金流出，中国有信心和能力应对外部冲击。
一年期掉期美元升水 报1,470点子，较昨日跌2.0%，人民币贬值预期继续缓解。人民币即期成交量 再过百亿美元，较周三早盘成交明显放大。
全球汇市方面，美元兑日圆周四盘初脱离一周低位，新西兰元大涨，此前新西兰央行降息幅度小于预期。英镑走坚，因英国央行会议记录暗示升息。交易商还在揣摩美联储今年升息的时机，本周汇市表现无精打采。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2495元, 上日尾盘为6.2495元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2144/6.2148元, 上一交易日尾盘报6.2116元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 毕晓雯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”