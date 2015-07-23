中国债市动态：现券收益率下滑，信用债利差收窄情绪释放带动买气

路透北京7月23日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率下滑，因近日信用债连续走好，缩窄与利率债利差，激发利率债买气，交投亦较此前并更为活跃，利率互换也小幅走低。

交易员称，信用债收益率下行致其与利率债利差接近历史低点，而且资金面持续宽松同市场形成共振，若做多情绪持续，不排除短期内会迎来一波“小牛”行情。

北京一银行交易员表示，早盘各期限利率债收益率普降，幅度在4个基点(bp)左右，“信用债先启动的嘛，这样导致利差变的特别窄，肯定会推动利率债(收益率)往下走。”

她并预计，具有标志性意义的10年国开债收益率，第一步可看到3.9%。

剩余期限近10年的国开行150210券最新成交 在3.9964%，上日尾盘为4.0225%。

中国央行公开市场今日进行350亿元人民币七天期逆回购操作；路透据此计算，本周公开市场将净投放300亿元。