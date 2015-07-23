中国债市动态：现券收益率下滑，信用债利差收窄情绪释放带动买气

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京7月23日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率下滑，因近日信用债连续走好，缩窄与利率债利差，激发利率债买气，交投亦较此前并更为活跃，利率互换也小幅走低。
交易员称，信用债收益率下行致其与利率债利差接近历史低点，而且资金面持续宽松同市场形成共振，若做多情绪持续，不排除短期内会迎来一波“小牛”行情。
北京一银行交易员表示，早盘各期限利率债收益率普降，幅度在4个基点(bp)左右，“信用债先启动的嘛，这样导致利差变的特别窄，肯定会推动利率债(收益率)往下走。”
她并预计，具有标志性意义的10年国开债收益率，第一步可看到3.9%。
剩余期限近10年的国开行150210券最新成交 在3.9964%，上日尾盘为4.0225%。
中国央行公开市场今日进行350亿元人民币七天期逆回购操作；路透据此计算，本周公开市场将净投放300亿元。
国债期货五年期主力合约TF1509 早盘收报97.290元，较上日结算价上涨0.38%；10年期T1509 收报95.925元，较上日结算价涨0.31%。(完) (发稿 侯向明; 审校 李宏薇/张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”