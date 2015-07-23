台湾货币市场：短率持稳，巨额现金股利发放令银行产生拆借需求

* 资金宽松短率持稳 * 现金股利发放使资金大挪移，分配不均 * 短票利率平稳，法人钱多多 * RP利率持平，但不少投信缺钱 记者 罗两莎 路透台北7月23日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。银行资金调度人士指出，因今天有 台积电 发放现金股利，在资金大挪移之下，市场资金分配不均。部分银行为支应 股利发放及放款拨款所需持续拆入，并已拆入跨月的资金。 资金调度人员表示，继今日台积电之后，明天发放股利的上市公司有富邦金 、台达电 及台塑化< 6505.TW>等，金额高达逾500亿台币。 一位中型民营银行资调人员说，本周单是因为发放股利产生现金流动，存款一口气即减 少逾500亿台币。 受到资金大挪移影响，资调人员表示，今天包括票券和投信公司陆续出现资金缺口，手 脚较快的票券公司已陆续拆入跨月资金。 〞我还是拆入啊，没办法，今天台积电发放股利，明天还有富邦金和台塑化等的股利也 要入帐。〞前述中型民营银行资调人员说。 台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额现 金股利企业为台积电 ，高达1,166.83亿台币的现金股利，将于7月23日发放。 本地时间 14:03 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.254 31.352 台湾加权股价指数<.TWII 8,791.12 8.918.70 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.388% 0.387% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.430% 0.295-0.400% --一周拆款利率区间 0.380-0.460% 0.380-0.460% --两周拆款利率区间 0.390-0.460% 0.390-0.460% **票券商陆续酝酿压拉低利率** 短票方面，交易员表示，整体而言，今天市场资金依旧宽松，惟资金分配不均，尤其是 随着台积电现金股利今天入帐，已有法人捧着大笔资金要买票，但利率变动不大。 交易员指出，今天短票利率大致成交于0.55%，但亦有不少成交在0.545%。 另一位票券公司交易员也说，下周不排除跟进拉低利率，且将利率直接下杀到0.54%。 〞今天利率还是一样，等现金股利都发放之后我们才会有行动，大概要到下礼拜一或下 月初才会把利率降到0.54%。〞前述票券公司交易员说。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.55%，部分成交在0.545%，与上日 水准相近。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.5 52%，前日在0.554%；上日成交量59.83亿台币，前日87.67亿台币。 今日央行存单到期金额5,929.80亿，存单发行金额待稍晚公布。本周余日央行存单到期 金额为：周五578亿。 拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为101亿台币，累积超额准备为1,923亿 台币、加计前期1%的超额准备3,449亿台币。 **RP利率持平** 债市附买回(RP)市场方面，交易员指出，股利发放使资金流动大，令大型和中型投信公 司及部分票券商产生资金缺口。 但交易员认为，预估这应该只是短暂的现象，因此，利率维持在原来水准。 〞今天真的有比较缺钱，不管是大型或中小型投信公司都有缺口，而且金额不算太小。 〞一位大型票券公司交易员说，〞 证券商交易员亦指出，台积电今天发放现金股利致资金较缺，因而出现提前解约的情况 。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52%；10天期以上公司债RP主要成交 在0.62%，利率约同上日。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率今天大致维持在原水准，极短天期利率在 0.42%，大区间在0.44%-0.49%。公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区 间在0.48%-0.54%。但这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有 所差异。(完) (审校 高洁如 审校 黄凯)