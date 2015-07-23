韩国金融市场：企业获利疑虑拖累股市走低，GDP数据打击韩元急贬

“对企业获利强劲增长的预期在消退，加上政府遏制家庭债务的措施，这些都在今日打击了整体交投人气，”Hana Daetoo Investment & Securities的市场策略师Lee Jae-man说。

建筑类股指数 跌4.0%至147.31点，因市场预计，政府周三公布的遏制家庭债务的措施至少会令房地产市场复苏步伐放缓。

但汽车生产商现代汽车 逆市飙升4.6%至137,000韩元，该公司之前宣布将派发中期股息每股1,000韩元。

韩元在本地市场下跌0.8%至1,162.7韩元，触及2013年6月25日以来最低盘中水平。

韩国央行在开盘前公布，韩国第二季经济增长率较前季下降过半，仅成长0.3%，前一季度为增长0.8%。

疲软的经济数据和股市下跌均提振了公债期货，近月三年期公债期货 微涨0.07点，至109.33。

0335 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,162.7 1,153.6

日圆/韩元 9.3780/842 9.3237

韩国公债期货 * 109.33 109.26

韩国综合股价指数 2,062.14 2,064.73

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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