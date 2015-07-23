版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 07:52 BJT

****主要国家经济指标预测--7月24日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    7月24日(五)
    0135 日本Nikkei制造业采购经理人指数(PMI)       7月初值         --       50.1
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       7月初值        50.7      50.7
                   服务业PMI                                      53.8      54.1
                   综合PMI                                         --       53.3
    0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       7月初值        51.9      51.9
                   服务业PMI                                      53.9      53.8
                   综合PMI                                         --       53.7
    0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)     7月初值        52.5      52.5
                     服务业PMI                                    54.2      54.4
                     综合PMI                                      54.0      54.2
    0800 意大利薪资指数(较前月)                        6月         --       持平
                       (较上年同期)                                --      +1.1%
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       7月初值        53.6      53.6
    1400 美国新屋销售年率(万户)                        6月        54.6      54.6
    1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标          --          --      132.6
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     现值      预估值    
    
    7月23日(四)
    0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元)        6月初值      22.69         --    
    0830 英国零售销售(较前月)                          6月      -0.2%      +0.3%
                 (较上年同期)                                   +4.0%      +4.9%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)          7月18日当周       25.5       28.0
                         四周均值(万人)                         27.85        --
                   续请失业金人数(万人)        7月11日当周      220.7      222.5
    1230 加拿大零售销售(较前月)                        5月      +1.0%      +0.5%
    1400 欧元区消费者信心指数                      7月初值      负7.1     负5.68
    1400 美国领先指标(较前月)                          6月      +0.6%      +0.2% 
    1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数                7月        负7        -- 
    2100 韩国消费者信心指数                            7月        100        -- 
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                        6月       42.9       39.5 
               出口(亿新西兰元)                                  42.3       40.9 
               贸易收支(亿新西兰元)                           逆差0.6    顺差1.0 
                                             截至6月的一年   逆差28.5     逆差27
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周      5,763        -- 
            外国投资日本股票(亿日圆)                            6,226        -- 
(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐