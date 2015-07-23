主要国家经济指标预测--7月24日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月24日(五) 0135 日本Nikkei制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 50.1 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 50.7 50.7 服务业PMI 53.8 54.1 综合PMI -- 53.3 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 51.9 51.9 服务业PMI 53.9 53.8 综合PMI -- 53.7 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 52.5 52.5 服务业PMI 54.2 54.4 综合PMI 54.0 54.2 0800 意大利薪资指数(较前月) 6月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.1% 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 53.6 53.6 1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 54.6 54.6 1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 -- -- 132.6 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月23日(四) 0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 6月初值 22.69 -- 0830 英国零售销售(较前月) 6月 -0.2% +0.3% (较上年同期) +4.0% +4.9% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月18日当周 25.5 28.0 四周均值(万人) 27.85 -- 续请失业金人数(万人) 7月11日当周 220.7 222.5 1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 +1.0% +0.5% 1400 欧元区消费者信心指数 7月初值 负7.1 负5.68 1400 美国领先指标(较前月) 6月 +0.6% +0.2% 1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 7月 负7 -- 2100 韩国消费者信心指数 7月 100 -- 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 6月 42.9 39.5 出口(亿新西兰元) 42.3 40.9 贸易收支(亿新西兰元) 逆差0.6 顺差1.0 截至6月的一年 逆差28.5 逆差27 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 5,763 -- 外国投资日本股票(亿日圆) 6,226 -- (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”