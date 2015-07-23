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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 12:31 BJT

《全球汇市》美元/日圆脱离低位，央行降息幅度小于预期推高新西兰元

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0939 1.0933 0.05 -9.57 1.2097

美元/日圆 124.00 123.94 0.05 3.80 119.68

欧元/日圆 135.64 135.44 0.15 -6.60 144.78

美元/瑞郎 0.9585 0.9594 -0.09 -3.58 0.9941

英镑/美元 1.5617 1.5613 0.03 0.28 1.5573

美元/加元 1.3030 1.3030 0.00 12.15 1.1618

澳元/美元 0.7378 0.7373 0.07 -9.67 0.8168

新西兰元/美元 0.6632 0.6565 1.02 -14.94 0.7797

澳元/日圆 91.490 91.380 0.12 -6.38 97.750

新西兰元/日圆 82.240 81.370 1.07 -12.04 93.310

英镑/日圆 193.65 193.51 0.07 4.20 186.38

澳元/新西兰元 1.1120 1.1210 -0.80 6.22 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/刘秀红/李春喜/徐文焰；审校 龚芳/艾茂林/王颖/李爽)

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