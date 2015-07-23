《全球汇市》美元/日圆脱离低位，央行降息幅度小于预期推高新西兰元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0939 1.0933 0.05 -9.57 1.2097
美元/日圆 124.00 123.94 0.05 3.80 119.68
欧元/日圆 135.64 135.44 0.15 -6.60 144.78
美元/瑞郎 0.9585 0.9594 -0.09 -3.58 0.9941
英镑/美元 1.5617 1.5613 0.03 0.28 1.5573
美元/加元 1.3030 1.3030 0.00 12.15 1.1618
澳元/美元 0.7378 0.7373 0.07 -9.67 0.8168
新西兰元/美元 0.6632 0.6565 1.02 -14.94 0.7797
澳元/日圆 91.490 91.380 0.12 -6.38 97.750
新西兰元/日圆 82.240 81.370 1.07 -12.04 93.310
英镑/日圆 193.65 193.51 0.07 4.20 186.38
澳元/新西兰元 1.1120 1.1210 -0.80 6.22 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/刘秀红/李春喜/徐文焰；审校 龚芳/艾茂林/王颖/李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”