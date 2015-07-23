路透基点：东风雪铁龙金融8亿元人民币贷款案考虑扩大规模--TRLPC

路透香港7月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北京东风标致雪铁龙汽车金融有限公司(DPCAFC,简称：东风雪铁龙金融)的8亿元人民币(12.9亿美元)双档融资，吸引13-15家银行在一般银团阶段加入后，东风雪铁龙酝酿将融资规模扩大至10亿元人民币。

签约时间拟定于8月份。

澳新银行和渣打银行为是次融资的牵头行兼簿记行，包括A部分5亿元人民币18个月的融资，以及B部分3亿元人民币24个月的融资。

贷款利率为中国人民银行基准利率的100%。承贷行可获得最高20个基点的前端费。

A部分宽限期为15个月，之后将分两次每季度不等额偿还本金，第一次偿还20%、第二次为80%。

B部分融资的宽限期为18个月，之后将分三次每季度不等额偿还本金，第一次和第二次偿还30%、第三次为40%。

资金用作再融资和运营资本用途。