路透基点：东风雪铁龙金融8亿元人民币贷款案考虑扩大规模--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北京东风标致雪铁龙汽车金融有限公司(DPCAFC,简称：东风雪铁龙金融)的8亿元人民币(12.9亿美元)双档融资，吸引13-15家银行在一般银团阶段加入后，东风雪铁龙酝酿将融资规模扩大至10亿元人民币。
签约时间拟定于8月份。
澳新银行和渣打银行为是次融资的牵头行兼簿记行，包括A部分5亿元人民币18个月的融资，以及B部分3亿元人民币24个月的融资。
贷款利率为中国人民银行基准利率的100%。承贷行可获得最高20个基点的前端费。
A部分宽限期为15个月，之后将分两次每季度不等额偿还本金，第一次偿还20%、第二次为80%。
B部分融资的宽限期为18个月，之后将分三次每季度不等额偿还本金，第一次和第二次偿还30%、第三次为40%。
资金用作再融资和运营资本用途。
东风雪铁龙金融成立于2006年，由中银集团保险有限公司、神龙汽车有限公司、标致雪铁龙荷兰财务公司三方合资建立。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”