《国际主要央行公开市场操作一览》--7月23日

路透上海7月23日 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)6月政策会议记录显示，联储官员要看到更多经济好转迹象才会加息，会议称希腊债务危称机是一重大隐忧。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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7/22 隔夜逆回购 -1,126.95 0.05%

7/21 隔夜逆回购 -1,101.41 0.05%

7/20 隔夜逆回购 -1,265.70 0.05%

7/17 三天逆回购 -1,165.19 0.05%

7/16 隔夜逆回购 -1,045.80 0.05%

《本周主要新闻》

--美联储主席叶伦表示，她对于提高系统重要性银行的认定门槛持开放态度，并称本月美国银行业在提交所谓“生前遗嘱”计划方面取得了进展。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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7/22 七天期反向交易 3.58亿美元 0.63%(固定利率)

7/21 七天期反向交易 751.501 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行维持利率在纪录低点不变，并继续实施印钞计划提振欧元区经济。欧洲央行维持主要再融资利率在0.05%不变；并维持银行隔夜存款利率在负0.20%不变，意味着银行要为在央行存款支付利息；央行还维持隔夜贷款利率在0.30%不变。

--欧洲央行增加了给希腊银行业的紧急流动性资金，在暂停上调近三周后重新解冻。央行还敦促欧洲各国设法削减债负。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 226,510

上周三 227,540

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当期变化 -1,030

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，由于就业市场紧俏，他预期通胀将在未来几个月明显加速，并预计目前不需要追加量化宽松(QE)举措。

--日本央行公布的6月政策会议记录显示，几名委员表示央行的大规模刺激措施的效果可能正在减弱。这表明并非所有委员都和央行总裁黑田东彦一样，对能够达成2%通胀目标持乐观看法。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三共发行4,670亿台币定存单，较当日存单到期金额4,671.00亿台币，存单发行余额减1亿。

--台湾央行周二共发行1,925亿台币定存单，较当日存单到期金额1,922.50亿台币，存单发行余额增2.5亿。

--台湾央行周一共发行6,951.3亿台币定存单，较当日存单到期金额6,950.3亿台币，存单发行余额增1亿。