《汇市简讯》欧洲盘初：新西兰央行降息幅度不及预期，推高新西兰元

* 希腊议会周四轻松通过第二轮改革计划，这是启动金援谈判的前提。

* 新西兰央行周四调降指标利率，应对乳品价格下滑及通胀持续低迷带来的问题。

* 日本6月出口创五个月以来最快增速，因汽车和电子产品销售提升，但关于中国经济放缓会在未来冲击日本出口的担忧情绪依然存在。