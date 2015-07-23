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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 14:13 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：新西兰央行降息幅度不及预期，推高新西兰元

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* 新西兰元/美元上涨0.9%，澳元/新西兰元跌0.79%，欧元/美元微升0.05%，美元/韩元涨0.77%

* 日股日经指数涨0.37%，中国沪综指升1.37%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.34%，指标美国公债收益率报2.3253%，布兰特原油期货跌0.11%

* 希腊议会周四轻松通过第二轮改革计划，这是启动金援谈判的前提。

* 新西兰央行周四调降指标利率，应对乳品价格下滑及通胀持续低迷带来的问题。

* 日本6月出口创五个月以来最快增速，因汽车和电子产品销售提升，但关于中国经济放缓会在未来冲击日本出口的担忧情绪依然存在。

(完)

(编译 郑茵 审校 艾茂林)

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