《汇市简讯》欧洲盘初：新西兰央行降息幅度不及预期，推高新西兰元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 新西兰元/美元上涨0.9%，澳元/新西兰元跌0.79%，欧元/美元微升0.05%，美元/韩元涨0.77%
* 日股日经指数涨0.37%，中国沪综指升1.37%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.34%，指标美国公债收益率报2.3253%，布兰特原油期货跌0.11%
* 希腊议会周四轻松通过第二轮改革计划，这是启动金援谈判的前提。
* 新西兰央行周四调降指标利率，应对乳品价格下滑及通胀持续低迷带来的问题。
* 日本6月出口创五个月以来最快增速，因汽车和电子产品销售提升，但关于中国经济放缓会在未来冲击日本出口的担忧情绪依然存在。
(完)
(编译 郑茵 审校 艾茂林)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”