台湾经济：积极推动民间参与公共建设，全年上看800亿台币--行政院

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月23日 - 台湾行政院周四表示，积极推动民间参与公共建设以提升投资，依财政部统计6月底止，民间参与公共建设案件金额已有486亿台币，预计今年全年签约的案件金额约800亿台币。
行政院长毛治国表示，推民间参与可设定目标，但不需勉强，要在民间合理获利、提供民众好的服务，以及政府处理案件的正当性三个目标之间取得平衡。
财政部表示，自2002年起至2015年6月止，累计民间参与公共建设签约案，累计件数达1,272件，金额约1兆858亿台币，契约期间预估可减少政府财政支出9,351亿台币，并增加财政收入6,849亿台币，创造逾18万个就业机会。
台湾先前公布6月出口年跌13.9%，创逾两年低位，表现之差跌破市场眼镜，也引发政府部门的关切。
行政院为提振疲弱的经济表现，拟推出政策提振出口，不过也有学者建议不妨从提高民间投资来努力。
出口数字出炉后，各大金融机构纷纷下修台湾今年的经济成长至不保〞三〞。星展银行即将台湾全年经济成长率预估由3.43%调降至2.7%。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”