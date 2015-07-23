欧股业绩：戴姆勒第二季营业利润跳增54%，新款豪车上市对冲中国销量放缓

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透法兰克福7月23日 - 戴姆勒 第二季营业利润增长54%，新推出的豪华车型助其抵御住中国销量放缓的影响，并提高了奔驰(宾士)车业务的利润率。
戴姆勒在全球推出最畅销C级奔驰车的新款车型，帮助提高了奔驰业务的营业利润率，整体经调整后的未计利息、税项之利润(EBIT)升至38亿欧元，远高于路透调查的分析师预估33.1亿欧元。
今年上半年奔驰乘用车的交货量增加20%至500,700辆。在其他竞争对手的中国销量放缓的同时，奔驰6月交货量却跳增，扶助奔驰乘用车在华总销量跃升38.5%。
奔驰第二季来自持续经营业务的销售利润率为10.7%，高于上年同期的7.9%。
戴姆勒是首家发布业绩的德国高档车制造商。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”