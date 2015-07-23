欧股业绩：戴姆勒第二季营业利润跳增54%，新款豪车上市对冲中国销量放缓

路透法兰克福7月23日 - 戴姆勒 第二季营业利润增长54%，新推出的豪华车型助其抵御住中国销量放缓的影响，并提高了奔驰(宾士)车业务的利润率。

戴姆勒在全球推出最畅销C级奔驰车的新款车型，帮助提高了奔驰业务的营业利润率，整体经调整后的未计利息、税项之利润(EBIT)升至38亿欧元，远高于路透调查的分析师预估33.1亿欧元。

今年上半年奔驰乘用车的交货量增加20%至500,700辆。在其他竞争对手的中国销量放缓的同时，奔驰6月交货量却跳增，扶助奔驰乘用车在华总销量跃升38.5%。

奔驰第二季来自持续经营业务的销售利润率为10.7%，高于上年同期的7.9%。

戴姆勒是首家发布业绩的德国高档车制造商。(完)