全球金市：金价脱离五年低点，不过下档风险犹存

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“现在作多黄金将很愚蠢。黄金多头势必要等待一段时间才能平反，但我也不觉得金价会从这里彻底崩盘，”瑞穗银行分析师Vishnu Varathan称。
美联储今年稍早将升息的预期亦打压金价。
但Varathan表示，美联储虽然可能收紧政策，不过欧洲及日本等其他央行仍在进行量化宽松，这可能推升通胀，而刺激黄金的对冲买需。
荷兰银行称，预计黄金将是未来一年表现最差的贵金属，年底目标为1,000美元，2016年底目标为800美元。
美国8月期金 上涨0.5%，至每盎1,096.7美元。
现货钯金 表现较佳，上涨1.7%，至634.6美元。现金铂金 上涨0.5%，至984美元，现货银 持平报14.79美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/蔡美珍；审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”