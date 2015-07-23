全球金市：金价脱离五年低点，不过下档风险犹存

“现在作多黄金将很愚蠢。黄金多头势必要等待一段时间才能平反，但我也不觉得金价会从这里彻底崩盘，”瑞穗银行分析师Vishnu Varathan称。

美联储今年稍早将升息的预期亦打压金价。

但Varathan表示，美联储虽然可能收紧政策，不过欧洲及日本等其他央行仍在进行量化宽松，这可能推升通胀，而刺激黄金的对冲买需。

荷兰银行称，预计黄金将是未来一年表现最差的贵金属，年底目标为1,000美元，2016年底目标为800美元。

美国8月期金 上涨0.5%，至每盎1,096.7美元。

现货钯金 表现较佳，上涨1.7%，至634.6美元。现金铂金 上涨0.5%，至984美元，现货银 持平报14.79美元。(完)

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