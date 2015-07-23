台湾股市：收跌1.43%，连二日反应苹果财报不佳利空

路透台北7月23日 - 台湾股市周四下挫1.43%，主要因苹果 财报不佳的利空，持续影响苹果供应链相关个股，预料台股短线会先在8,750点附近测试低位。

大盘加权股价指数 收跌1.43%报8,791.12点。今日成交初值 1,014.43亿台币，上交易日修正后为796.05亿。

〞今天低点8,751点主要是人为力守的，没有跌破。〞新光投信谢学云协理说。

他认为，台股逢前低见到特定势力进场拉抬金融股等大型权重股，可见人为力守的痕迹，因此不排除未来因基本面不利的情况下，利空反覆测试8,750点的低位。

此外，谢学云也提到，美国联邦储备理事会可能在9月升息的情况，也会使得国际金融市场波动甚大，也是台股未来的变数之一。

美国消费电子巨擘苹果周二公布的会计年度第四季营收预估低于市场预期，拖累周三股价再下跌逾4%，市场投资信心并未恢复。

该公司预计第四季营收490-510亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，不及分析师预估均值511.3亿美元。按市值计算全球最大的上市公司--苹果公布，在会计年度第三季销售4,750万部iPhone，同比增加35%，但较第二季的6,120万部减少了22%。

分析师预估，明天的台股交易区间在8,750-8,800点。