欧股业绩：意法半导体公布第二季度业绩疲软，并预计第三季增长放缓

路透法兰克福/巴黎7月23日 - 芯片生产厂商意法半导体(STM) 周四公布的季度业绩表现疲软，但大体符合预期，并预计当前季度增长将放缓，因电脑需求疲软，且中国经济增长放缓。

这家欧洲最大的半导体厂商公布，第二季净营收17.6亿美元，较上年同期下降5%。汤森路透的数据显示，分析师的平均预估为17.8亿美元。

该公司还公布，当季按美国会计准则计算的净利为3,500万美元，上年同期为亏损2,200万美元，分析师的净利预估中值为4,450万美元。

意法半导体(STM)预计，与上年同期相比，第三季营收将介于下降0.5%至增长6%之间，毛利润率将回升至35%左右。

汤森路透的数据还显示，该公司公布第二季毛利润率为33.8%，低于分析师预计的34.0%。该公司预计第三季毛利润率将回升至35%左右，上下2个百分点之内。