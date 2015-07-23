台湾债市：10年公债殖利率微跌，交投欠缺方向暂在既有低档窄幅波动

* 10年公债殖利率微跌 * 欠缺方向暂在既有低档窄幅波动 * 明日104/5殖利率暂看1.47%-1.49% 路透台北7月23日 - 台湾10年期公债104/5 殖利率周四微幅收跌。交易员表示，美国指标10 年公债殖利率仍在区间内游走，台债欠缺方向指引令104/5殖利率续在1.48%的相对低档附近窄幅波动，交投仍 旧偏向淡静，整日交易区间在1个基点以内。 他们并指出，五年增额公债104/9R将于周五交割，今日为空单最后回补日，但此前已有交易商陆续回补空 单，今日交投较显清淡，短线该券发行前交易殖利率料续在0.985%左右狭幅整理。 〞偏多在做，短线104/5有机会续探今年前低，但前提是筹码没散出。〞一位大型民营银行台债交易员说 。 美国长期公债收益率周三跌至近两周低点，因投资人对美国联邦储备理事会(美联储/FED)短期内升息的预 期升温。指标10年期美国公债 收益率从周二尾盘的2.34%降至2.33%。 交易员预估，明日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.47-1.49%；五年增额券104/9R发行前交易殖利率 则暂看在0.98-0.99%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9R -0.22 0.9836% 0.9830-0.9860% 16.00 10 104/5 -0.40 1.4755% 1.4755-1.4799% 107.00 此外，台湾股市 周四下挫1.43%，主要因苹果 财报不佳的利空，持续影响苹果供应链相关 个股，预料台股短线会先在8,750点附近测试低位。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 7/23(四)：中国6月银行结售汇及代客涉外收付款数据新西兰央行公布利率决定；英国6月零售销售；欧元 区7月消费者信心指数初值；加拿大5月零售销售；美国最新一周请领失业金数据；美国6月领先指标；美国7月 堪萨斯城联储制造业综合指数；韩国7月消费者信心指数。 7/24(五)：中国7月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值；日本7月Markit/JMMA制造业PMI初值初值； 法国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；德国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；欧元区7月Markit 制造业/服务业/综合PMI初值；美国7月Markit制造业PMI初值；美国6月新屋销售。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.4755 5 104/9R 0.9836 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.6540 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)