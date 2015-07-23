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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 15:14 BJT

台湾债市：10年公债殖利率微跌，交投欠缺方向暂在既有低档窄幅波动

* 10年公债殖利率微跌
    * 欠缺方向暂在既有低档窄幅波动
    * 明日104/5殖利率暂看1.47%-1.49%

    路透台北7月23日 - 台湾10年期公债104/5 殖利率周四微幅收跌。交易员表示，美国指标10
年公债殖利率仍在区间内游走，台债欠缺方向指引令104/5殖利率续在1.48%的相对低档附近窄幅波动，交投仍
旧偏向淡静，整日交易区间在1个基点以内。
    
    他们并指出，五年增额公债104/9R将于周五交割，今日为空单最后回补日，但此前已有交易商陆续回补空
单，今日交投较显清淡，短线该券发行前交易殖利率料续在0.985%左右狭幅整理。
    
     〞偏多在做，短线104/5有机会续探今年前低，但前提是筹码没散出。〞一位大型民营银行台债交易员说
。 
    
    美国长期公债收益率周三跌至近两周低点，因投资人对美国联邦储备理事会(美联储/FED)短期内升息的预
期升温。指标10年期美国公债 收益率从周二尾盘的2.34%降至2.33%。 
    
    交易员预估，明日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.47-1.49%；五年增额券104/9R发行前交易殖利率
则暂看在0.98-0.99%。     
   
          收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年        期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5      104/9R                  -0.22      0.9836%   0.9830-0.9860%      16.00
  10       104/5                  -0.40      1.4755%   1.4755-1.4799%     107.00
    此外，台湾股市       周四下挫1.43%，主要因苹果        财报不佳的利空，持续影响苹果供应链相关
个股，预料台股短线会先在8,750点附近测试低位。            
    
    本周余日全球重要经济事件和数据包括：  

    7/23(四)：中国6月银行结售汇及代客涉外收付款数据新西兰央行公布利率决定；英国6月零售销售；欧元
区7月消费者信心指数初值；加拿大5月零售销售；美国最新一周请领失业金数据；美国6月领先指标；美国7月
堪萨斯城联储制造业综合指数；韩国7月消费者信心指数。
     
    7/24(五)：中国7月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值；日本7月Markit/JMMA制造业PMI初值初值；
法国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；德国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；欧元区7月Markit
制造业/服务业/综合PMI初值；美国7月Markit制造业PMI初值；美国6月新屋销售。
   
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.4755
          5      104/9R                       0.9836
          3       104/1                     没有成交
          2      104/10                       0.6540
 (完)

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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