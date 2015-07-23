国际油市：油价持稳，美国原油期货守于50美元下方

“美国石油需求相当大，但供应也同样充分，”OptionsXpress驻悉尼的市场分析师Ben Le Brun说。

“经济活动必需大幅回升，才能消化当前的过剩供应，”他说。

EIA称，俄克拉荷马州库欣的原油库存也有所增加。

0651GMT，美国9月原油 涨0.03美元，至每桶49.22美元。周三下跌1.67美元，为4月来首见结算价不到50美元。

布兰特原油 下跌0.13美元，至每桶56美元，周三结算价跌0.91美元。

布兰特原油期货本月以来已挫跌约12%，受需求担忧及伊朗核协议的达成可能引发供应上涨拖累。

然而，多位波斯湾石油输出国组织(OPEC)成员国及其他国家代表表示，油价本月下跌可能是短期现象，将不会促使OPEC扬弃维持产出不变以保卫市占率的政策。

美元指数 虽跌但仍守在接近三个月高点水平，因此其他货币持有者购买石油及其它美元计价大宗商品的成本仍然较高。

布兰特原油较美国原油的溢价CL-LCO1=R为每桶6.8美元，本月累计扩大逾3%。(完)

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