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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 15:18 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势仍偏上行

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* 美元/日圆走势仍偏向上档，在124.00附近交投

* 关键支撑位在123.90；在123.91-124.15窄幅区间波动

* 上档仍有卖盘，从124.50起规模较大

* 纽约时段到期的选择权价位：123.00(11亿美元)、123.90-124.00(3.6亿美元)、125.00(11亿美元)

* 两年期美债/日债收益率利差走阔；30日利差与现汇走势相关系数为正0.72

* 日本国际协力银行(JBIC)总裁渡边博史：不预期日圆后市会急速贬值(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)

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