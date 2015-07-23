《汇市简讯》美元/日圆走势仍偏上行

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 美元/日圆走势仍偏向上档，在124.00附近交投
* 关键支撑位在123.90；在123.91-124.15窄幅区间波动
* 上档仍有卖盘，从124.50起规模较大
* 纽约时段到期的选择权价位：123.00(11亿美元)、123.90-124.00(3.6亿美元)、125.00(11亿美元)
* 两年期美债/日债收益率利差走阔；30日利差与现汇走势相关系数为正0.72
* 日本国际协力银行(JBIC)总裁渡边博史：不预期日圆后市会急速贬值(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”