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货币新闻 | 2015年 7月 23日 星期四 15:39 BJT

欧股业绩：联合利华第二季营收高于预期

路透伦敦7月23日 - 联合利华(Unilever) 周四公布第二季营收高于预期，受家庭及个人保健业务增长推动。

最新业绩进一步证明联合利华逐渐由2014年低潮回升；去年因为新兴市场走弱及货币贬值，令联合利华业务受创。

联合利华称，第二季基本营收成长2.9%，分析师平均预估为成长2.6%。

联合利华上半年营业利润38亿欧元(41.5亿美元)，大致符合分析师估计。

联合利华表示，预计未来一年主要市场销量持续成长，核心营业利润稳定改善，现金流量强劲。

财务长Jean-Marc Huet今年4月时表示，全年营收增幅应该会在原定目标2-4%的高端。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)

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