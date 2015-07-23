欧股业绩：联合利华第二季营收高于预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦7月23日 - 联合利华(Unilever) 周四公布第二季营收高于预期，受家庭及个人保健业务增长推动。
最新业绩进一步证明联合利华逐渐由2014年低潮回升；去年因为新兴市场走弱及货币贬值，令联合利华业务受创。
联合利华称，第二季基本营收成长2.9%，分析师平均预估为成长2.6%。
联合利华上半年营业利润38亿欧元(41.5亿美元)，大致符合分析师估计。
联合利华表示，预计未来一年主要市场销量持续成长，核心营业利润稳定改善，现金流量强劲。
财务长Jean-Marc Huet今年4月时表示，全年营收增幅应该会在原定目标2-4%的高端。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。