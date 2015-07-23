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亚洲 | 2015年 7月 23日 星期四 15:32 BJT

日圆汇率：别预期日圆会出现急贬行情--日本JBIC总裁渡边博史

路透7月23日 - 日本国际协力银行(JBIC)总裁渡边博史表示，就算美国明年初之前升息，日圆不太可能出现急贬行情。渡边博史先前曾担任日本政府汇率事务主管。

渡边博史不愿就当前日圆汇率是否适宜置评。美元兑日圆 目前报在123.98附近，守在上日触及的一周低点123.57上方。

在2000年代中期担任日本财务省国际事务副大臣的渡边博史，拥有广泛的国内外政界人脉，对日本经济政策有一定影响力。(完)

(编译 张明钧; 审校 王洋)

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