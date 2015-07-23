日圆汇率：别预期日圆会出现急贬行情--日本JBIC总裁渡边博史

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透7月23日 - 日本国际协力银行(JBIC)总裁渡边博史表示，就算美国明年初之前升息，日圆不太可能出现急贬行情。渡边博史先前曾担任日本政府汇率事务主管。
渡边博史不愿就当前日圆汇率是否适宜置评。美元兑日圆 目前报在123.98附近，守在上日触及的一周低点123.57上方。
在2000年代中期担任日本财务省国际事务副大臣的渡边博史，拥有广泛的国内外政界人脉，对日本经济政策有一定影响力。(完)
(编译 张明钧; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”