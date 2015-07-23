欧洲个股：戴姆勒CEO预计中国市场销售动能将持续不坠

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透法兰克福7月23日 - 戴姆勒 首席执行官Dieter Zetsche淡化有关中国乘用车需求放缓的担忧，称客户每月对于最高端产品梅赛德斯-迈巴赫豪华轿车的订购量高达500辆。
Zetsche表示，奔驰新款C-Class车型上市，再加上对于GLA等紧凑车型的需求，将有助于推升在中国这个全球最大汽车市场上的销量。
“我们预计销售动能将持续下去，”Zetsche周四在讨论第二季财报的电话里说。(完)
(编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”