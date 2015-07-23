《中国新债预测》30年国债利率均值3.96%，市场情绪转暖料支撑买需

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 招标品种: 财政部30年期新债
* 招标金额: 260亿元人民币
* 招标时间: 周五(24日)
* 受访人数: 8位(保险、银行、券商)
* 预测区间: 3.90-4.04
* 预测均值: 3.96%(按各家机构预测值平均)
路透北京7月23日 - 中国财政部周五将招标发行30年期固息国债。路透调查显示，超长久期国债需求通常较弱，不过近期市场情绪向好，而且保险机构和大型银行配置意愿仍在，明日新债定位与估值接近，落在3.96%。
北京一银行交易员称，超长期国债“需求一般都比较弱一点，因为主要还是大行和保险的一个需求，我们(规模较小的银行)要把这个东西放进来，久期就爆了。”
不过上海一大型券商分析师认为，在信用债收益率不断下行带动下，利率债买气也有所增加，若二级市场这种情绪可以持续，将利好明日新债发行，定位料不会高于估值水平。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，30年期品种最新收益率为3.9615%。
明日招标新债为今年第17期记账式附息国债，采用单一价格招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
该期债7月27日开始计息，利息按半年支付。招标结束至7月29日进行分销，7月31日起上市交易。
标位限定方面，每一承销团成员投标标位差为30个标位。投标标位区间为招标日前1至5个工作日（含第1和第5个工作日）中国债券信息网公布的银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为30年的国债收益率算术平均值上下各浮动10%（四舍五入计算到0.01%）。(完) (发稿 侯向明; 审校 李宏薇/曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”