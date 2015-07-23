《中国新债预测》30年国债利率均值3.96%，市场情绪转暖料支撑买需

* 招标品种: 财政部30年期新债

* 招标金额: 260亿元人民币

* 招标时间: 周五(24日)

* 受访人数: 8位(保险、银行、券商)

* 预测区间: 3.90-4.04

* 预测均值: 3.96%(按各家机构预测值平均)

路透北京7月23日 - 中国财政部周五将招标发行30年期固息国债。路透调查显示，超长久期国债需求通常较弱，不过近期市场情绪向好，而且保险机构和大型银行配置意愿仍在，明日新债定位与估值接近，落在3.96%。

北京一银行交易员称，超长期国债“需求一般都比较弱一点，因为主要还是大行和保险的一个需求，我们(规模较小的银行)要把这个东西放进来，久期就爆了。”

不过上海一大型券商分析师认为，在信用债收益率不断下行带动下，利率债买气也有所增加，若二级市场这种情绪可以持续，将利好明日新债发行，定位料不会高于估值水平。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，30年期品种最新收益率为3.9615%。

明日招标新债为今年第17期记账式附息国债，采用单一价格招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债7月27日开始计息，利息按半年支付。招标结束至7月29日进行分销，7月31日起上市交易。